Las casas rurales en Málaga estarán cerca del lleno en agosto por la alta demanda del turismo nacional

Archivo - Casa rural en Málaga en una imagen de archivo. - RURALIDAYS.COM - Archivo

MÁLAGA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El turismo rural rozará el lleno este mes de agosto en Málaga. La incertidumbre internacional y el encarecimiento de los precios han llevado a un fuerte aumento de la demanda de clientes nacionales, que crece un 30% respecto al mismo periodo del año anterior, según las previsiones de Ruralidays.com.

Junto a ello, los principales mercados emisores internacionales también han repuntado o se mantienen este verano. La ocupación media para el mes de agosto en Málaga se elevará por encima del 87%, un punto más que en el mismo periodo de 2025, "que ya fue muy bueno".

Se trata del segundo mejor dato de Andalucía, sólo por detrás de Cádiz (al 90%), y empatada con Granada. La media andaluza será del 86%, tres puntos más que en 2025.

El cofundador de Ruralidays, Félix Zea, ha señalado que "con las reservas de última hora, este mes de agosto podemos alcanzar cifras históricas para el turismo rural en la provincia".

En la provincia de Málaga, los pueblos con una mayor ocupación son El Borge, Almáchar, Cómpeta, Sayalonga y Vélez-Málaga. El precio medio de las reservas asciende a casi 48,3 euros por persona y noche, lo que supone un aumento cercano al 7% con respecto al año anterior. Así, la reserva tipo tiene un coste de 2.368 euros, con una ocupación media de casi seis personas y un periodo de estancia superior a las siete noches.

"Es cierto que las cifras son muy buenas, pero se nota que sigue habiendo bastante incertidumbre internacional, por eso muchos turistas han elegido destinos cercanos para sus vacaciones", ha explicado Félix Zea.

En cuanto a la evolución de los precios, el experto ha valorado que "una subida cercana al 7% en el mes con más demanda del año es moderada, y fuera del periodo de verano las tarifas se mantienen más o menos estables".

MERCADOS

En cuanto al origen de la demanda, las nacionalidades que más casas rurales reservan en el mes de agosto están claramente lideradas por España, que supone un 28% del total. Le siguen, por este orden: Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos. En su mayoría han tenido crecimientos leves (del 3 al 5%), o bien se mantienen estables.

En cuanto a los mercados emergentes, los casos más llamativos son los de Dinamarca, Italia y Suecia, con aumentos por encima del 40%. En cambio, los países con un peor comportamiento en agosto con respecto al año anterior han sido Irlanda, Suiza y Estados Unidos, con descensos superiores al 15%.

El perfil mayoritario del cliente que reserva en agosto es el de una familia con niños (72%); seguido de un grupo de varias familias (11%), parejas (9%) y grupos de amigos (7%), según las encuestas a los usuarios que lleva a cabo Ruralidays.

Las principales motivaciones para viajar a una casa rural en Andalucía son el descanso (83%); seguido del clima (45%), la posibilidad de visitar ciudades (30%), la cultura y las tradiciones (24%) y la playa (23%). Le siguen la buena relación calidad-precio (18%), la naturaleza (14%), la gastronomía (12%) y la seguridad (6%).

Dado que el cliente mayoritario es la familia con niños y los grupos de varias familias, el producto estrella en las casas rurales más demandadas es la piscina privada. También es básico el acceso a internet, así como disponer de plataformas como Netflix o Disney en una smart TV; y zona exterior de juegos, entre otros.

"Nuestros clientes eligen pasar las vacaciones en una casa rural por la desconexión y la privacidad, buscan ante todo la tranquilidad y el contacto con la naturaleza", ha concluido Zea.