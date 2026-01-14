Casi 30.000 personas participarán en once circuitos deportivos de la Diputación de Málaga en todas las comarcas

El vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, presenta los Circuitos Deportivos Provinciales 2026 junto a representantes de Ayuntamientos, Federaciones y entidades colaboradoras. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

En este año 2026 cerca de 30.000 personas van a participar en los once circuitos deportivos que organiza la Diputación de Málaga. Estos circuitos, algunos con cuatro décadas de trayectoria, se celebran a lo largo del año en todas las comarcas de la provincia con más de 200 pruebas deportivas. En la última edición participaron cerca de 70 municipios.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a representantes municipales y técnicos deportivos de algunos de los municipios que participan en los circuitos de este año, así como representantes de las diez federaciones implicadas, de los clubes deportivos de la provincia y de las empresas patrocinadoras Coca-Cola, Vive, Decathlon e Infisport.

Rosas ha detallado que el programa incluye el 40 Circuito Provincial de Natación de Verano, el 20 Circuito Provincial de Natación de Invierno; el 34 Circuito Provincial de Atletismo; el 34 Circuito Provincial de Kárate; el 32 Circuito de Baloncesto 3x3; el 32 Circuito de Ajedrez; el 28 Circuito de Ciclismo; el 26 Circuito de Triatlón; el 25 Circuito de Orientación; el VI Circuito de Bádminton y el IV Circuito de Petanca.

Este sábado arrancarán los circuitos de ciclismo y petanca en Mijas y Torrox, y el domingo darán comienzo natación en Vélez-Málaga, atletismo en Coín y ciclismo en Istán.

Estos circuitos están abiertos a personas de todas las edades, desde escolares hasta personas mayores, y pueden participar tanto deportistas experimentados como quienes se estén iniciando en las distintas modalidades deportivas. Se fomenta así el deporte de cantera, se promueven los valores asociados al deporte como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la disciplina, se favorecen los hábitos saludables ayudando a prevenir enfermedades y a reducir el riesgo de obesidad, y se contribuye al envejecimiento activo, según ha destacado el diputado.

Rosas ha explicado que "el deporte también es una herramienta para la integración de las personas con discapacidad y para la promoción de la igualdad de género". En este sentido, ha destacado a los 91 deportistas con algún tipo de discapacidad que participaron en los circuitos de 2025, confiando en que este año la cifra continúe incrementándose, y ha celebrado que la participación femenina haya vuelto a subir y que ya roce el 30%. En este sentido, ha recordado que la Diputación contribuye a la igualdad efectiva en todos los ámbitos del deporte a través del programa Más Deporte, Más Mujer.

El diputado también ha destacado que la celebración de algunos de estos circuitos es posible gracias a las completas instalaciones deportivas de las que disponen los municipios malagueños, muchas de las cuales son fruto de la colaboración entre los ayuntamientos y la propia Diputación.