Casi 800 mayores de la provincia disfrutan del cinefórum sénior con motivo del Festival de Málaga

Casi 800 mayores de la provincia disfrutan del cinefórum sénior en el auditorio Edgar Neville de la Diputación con motivo del Festival de Málaga

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga acerca el mundo del cine a 800 mayores de la provincia de Málaga llegados de 16 municipios menores de 20.000 habitantes y también de diferentes asociaciones de la capital. Una actividad, el cinefórum sénior, que está enmarcada dentro del Plan Contra la Soledad de las Personas Mayores y que se lleva a cabo con motivo de la celebración del 29 Festival de Málaga.

Tanto este pasado lunes como este martes, el auditorio Edgar Neville de la Diputación es el lugar donde 400 mayores cada día disfrutan de una jornada divertida y entretenida con la proyección de la película 'La vida padre', un filme de producción vasca con Karra Elejalde, Enric Auquer, Megan Montaner o Maribel Salas como protagonistas.

La vicepresidenta diputada provincial de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, y el diputado provincial de Mayores, José Santaolalla, dan la bienvenida a los asistentes en ambas jornadas y los animan a disfrutar de esta propuesta cultural, destacando la importancia de este tipo de encuentros para favorecer la participación social y el bienestar de las personas mayores.

Esta actividad, promovida por la Delegación de Mayores de la Diputación de Málaga, se suma a las diferentes actividades que desde la institución provincial se llevan a cabo con motivo del Festival de Málaga.