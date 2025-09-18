El catedrático y oceanógrafo Odón de Buen y del Cos será Medalla de la Ciudad e Hijo Adoptivo de Málaga

Archivo - Imagen de archivo de un Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO - Archivo

El Consistorio retoma así un acuerdo plenario de 1936 que no se ejcutó debido a que se tuvo que exiliar a Francia y murió en México

MÁLAGA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Pleno de Economía, Recursos Humanos, Comercio y Contratación del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves por unanimidad la entrega de la Medalla de la Ciudad de Málaga y el nombramiento de Hijo Adoptivo de la Ciudad a los descendientes del catedrático y oceanógrafo Odón de Buen y del Cos.

Según señalan desde el Consistorio en un comunicado, la decisión se toma en cumplimiento del acuerdo de Pleno adoptado el 31 de enero de 1936 por el que se aprobó la concesión de esta distinción al que fuera fundador del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y que no llegó a materializarse por su exilio a Francia durante la Guerra Civil y su fallecimiento en México en 1945.

La Academia Malagueña de Ciencias solicitó la ejecución de este acuerdo, tras recuperar toda la documentación relativa que consta en el Archivo Municipal de Málaga y revisar las actas del Ayuntamiento correspondientes al 31 de enero de 1936. Tras su aprobación este jueves, la propuesta presentada por el alcalde, Francisco de la Torre, será elevada al próximo Pleno del Ayuntamiento.