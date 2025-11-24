CCOO alerta de que la provincia de Málaga encabeza el ranking andaluz de mujeres asesinadas

La secretaria de la mujer de CCOO Málaga, María José Prados, y la secretaria de organización del sindicato, Patricia Laguna, han presentado este lunes el informe sobre violencia de género en Málaga. - CCOO MÁLAGA

La secretaria de la mujer de CCOO Málaga, María José Prados, y la secretaria de organización del sindicato, Patricia Laguna, han presentado este lunes el informe sobre violencia de género en Málaga, y han alertado de que la provincia encabeza el ránking andaluz de mujeres asesinadas. Además, han hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en la manifestación que el 25N partirá desde la plaza de la Merced a las 19.30 horas.

Prados y Laguna han destacado que "en 2024 hubo cinco mujeres asesinadas por violencia machista en la provincia, y en lo que llevamos de 2025, ya se iguala al año anterior con otras cinco mujeres, de forma que un 50% de las asesinadas andaluzas han sido en Málaga". Asimismo, señalan que la cifra total de mujeres asesinadas en Málaga es de 62 desde 2003".

El informe constata que la violencia contra la mujer continúa siendo uno de los problemas más graves que enfrenta nuestra sociedad. "El acoso, la violencia sexual, violencia laboral, digital e incluso la violencia institucional son consecuencias de un problema de los hombres que sufrimos las mujeres. Y la más extrema de las violencias son los asesinatos machistas", apuntan.

Y detallan que en Málaga la incidencia de mujeres asesinadas por cada 100.000 mujeres es de 7,6. "Este problema no es solo individual ni circunstancial, sino que refleja una crisis estructural que afecta a todos los ámbitos de la vida social y económica, incluyendo el ámbito laboral", exponen.

Y aseguran que "no cabe duda que algo está fallando en la lucha contra esta lacra social, cuando a pesar de los esfuerzos y del trabajo realizado desde organizaciones de base, los recursos económicos, las modificaciones normativas, las políticas públicas, el impacto real en la protección de las víctimas y en la reducción de los casos mortales sigue siendo insuficiente. Las cifras no muestran una mejora significativa, lo que indica la necesidad de replantear las estrategias actuales y mejorar la implementación de los recursos".

CCOO insiste en que desde el 2003, la cifra total de mujeres asesinadas en Málaga es de 62, siendo el tramo que más mujeres víctimas acumula el de 41-50 años con 17 mujeres (28%), seguido del tramo de 21-30 con 16 mujeres asesinadas. E inciden en que Málaga encabeza la provincia con más denuncias presentadas, alcanzando el 22% del total de denuncias presentadas a nivel andaluz.

"Hasta noviembre de 2025, se llevan registradas 4.447 denuncias por violencia de género en la provincia, que son 151 denuncias más que el mismo periodo del año pasado", reseñan. Málaga representa el 45% de todos los feminicidios en Andalucía. (62 Mujeres desde 2003, y 5 en 2024).

"Exigimos a la Comisión Provincial de Seguimiento contra la Violencia de Género, que tome carta en el asunto y se coordinen medidas con todos los agentes implicados", piden desde CCOO Málaga.

En este sentido, hacen hincapié en la necesidad de formación y sensibilización de los empleados públicos en materia de violencia de género, "no solo de aquellos organismos especializados en la atención a víctimas de violencia de género, sino de todos los organismos de la Junta de Andalucía e instituciones públicas, pues la violencia de género afecta a la integridad de la mujer que debe tenerse en cuenta, para que las mujeres den el paso a denunciar y salir del bucle de la violencia machista".

Para CCOO Málaga, "la falta de resultados eficaces en la protección de las mujeres y en la prevención de la violencia machista evidencia que el problema va más allá de la asignación de recursos. Es esencial que estos fondos se destinen de manera efectiva a programas que no solo incrementen la seguridad y el apoyo inmediato, sino que también contribuyan a cambiar la estructura social y cultural que perpetúa la violencia de género".

Desde CCOO Málaga también se insta a la Junta de Andalucía y a las autoridades competentes "a realizar una evaluación transparente y exhaustiva del uso de estos fondos, a ejecutar las medidas acordadas y presupuestadas", para lo que consideran indispensable "una acción coordinada y eficaz que permita erradicar esta lacra, asegurando que ninguna mujer más pierda la vida y que todas puedan vivir y trabajar con libertad y dignidad".