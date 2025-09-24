CCOO califica de "artimaña disuasoria" el anuncio de rebaja fiscal de la Junta para gastos veterinarios

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha calificado de "artimaña disuasoria" el anuncio de la rebaja fiscal que aplicará la Junta a los propietarios de animales de compañía para gastos veterinarios. "Nos parece terrible que sea la primera medida que haya dicho el Gobierno andaluz que va a presentar a los presupuestos del año 2026", ha dicho.

En este sentido se ha pronunciado la líder sindical en un acto celebrado en Málaga, donde ha manifestado "todo el respeto del mundo a los animales", si bien ha añadido que esta medida el Gobierno andaluz "pretende ocultar que verdaderamente lo que está haciendo es quitar recursos de las arcas públicas para todo eso que a las personas, a quienes estamos aquí, a los trabajadores, nos hace iguales, que son los servicios públicos".

"Porque al final los presupuestos es la gasolina para que los coches anden. Y para que Andalucía ande necesita una gasolina de presupuesto", ha agregado.

Y en este mismo sentido ha abundado: "Nos parece tremendamente una artimaña disuasoria hablar de que va a dar una rebaja fiscal de 100 euros a determinado tipo de rentas, pues yo creo que en una familia obrera que no llega a final de mes, sinceramente, en pienso gasta poquito. Lo que intenta es llenar frigoríficos, pagar sus necesidades más básicas y dignificar a sus hijos".

"Eso no quita que a los animales hay que protegerlos, hay que cuidarlos, pero, a lo mejor el presidente de la Junta de Andalucía lo que está haciendo esto es para evitar hablar de cómo está la lista de espera en la sanidad, cómo está la lista de espera en la dependencia o cuáles son los problemas que tiene la gente joven para acceder a una vivienda o para ir a su centro de trabajo a trabajar que la empresa no le paga el transporte y no hay transporte público", ha reflexionado.

Ante esto López ha dicho que CCOO-A quiere saber cuáles son los presupuesto para 2026 y cómo va la Junta a acabar con problemas como los expresados por la líder sindical

"Y --queremos saber-- cuál va a ser la política de vivienda que va a poner el Gobierno andaluz en marcha en el año 2026 para los andaluces menores de 30 años, pero también para los mayores, porque la precariedad habitacional ya se ha trasladado a gente con 50 años", ha concluido.