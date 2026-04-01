CCOO critica "el caos organizativo" de Metro Málaga ante un seguimiento "total de la huelga" este miércoles

Archivo - Imagen de archivo del metro de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras en Metro Málaga ha criticado el "caos organizativo que vuelve a evidenciar la empresa", concesionaria del suburbano de la capital malagueña, "tras el seguimiento del 100% de la huelga convocada este miércoles por la plantilla".

"Una respuesta unánime que refleja la profundidad del conflicto laboral y el firme respaldo de las trabajadoras y los trabajadores a unas reivindicaciones que siguen sin ser atendidas", han indicado a través de un comunicado.

La jornada de este Miércoles Santo "ha puesto de manifiesto, una vez más, la falta de previsión, de responsabilidad y de capacidad de gestión de la dirección de Metro Málaga ante una convocatoria de huelga conocida con antelación suficiente".

Según han indicado, esta situación "ha derivado en problemas de seguridad en andenes y trenes, generando momentos de tensión y grandes aglomeraciones durante la jornada". "A ello se suman prácticas que la representación sindical considera contrarias al derecho fundamental de huelga, actualmente en análisis por el Comité de Empresa ante una posible vulneración de la legalidad vigente", han indicado.

Desde CCOO también han cuestionado la actitud de Juanma Moreno, que ha acudido este miércoles a Málaga para participar en actos públicos de la Semana Santa "mientras el conflicto de Metro Málaga se desarrolla a escasos metros, sin ofrecer explicaciones ni asumir su responsabilidad institucional".

El sindicato ha considerado "inadmisible que el Gobierno andaluz proyecte una imagen de normalidad que no se corresponde con la realidad de la plantilla ni del servicio". "La plantilla de Metro Málaga acumula 12 años de promesas incumplidas y reclama soluciones reales, justas y negociadas", ha dicho.

Según CCOO, "no se trata de privilegios, sino de atender reivindicaciones razonables que podrían resolverse con voluntad política y empresarial", por lo que han reiterado su apoyo "absoluto a la plantilla".

En este punto, han exigido tanto a la dirección de Metro Málaga como a la Junta de Andalucía "que abandonen la inacción y se impliquen de manera efectiva en la búsqueda de una solución digna y definitiva al conflicto".

Asimismo, desde CCOO han informado de que la huelga continuará este Jueves Santo, en horario de 18.00 a 21.00 horas. "La plantilla mantendrá su movilización en defensa de sus derechos y de un acuerdo justo", han finalizado.