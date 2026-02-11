CCOO-A exige la "integración inmediata" del 112 en la EMA para "unas condiciones laborales dignas" para la plantilla

Concentración sindical en Málaga para reclamar la integración del 112 en la EMA. - CCOO-A

MÁLAGA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO Andalucía ha reclamado al Gobierno andaluz que integre "inmediatamente y definitivamente" el 112 en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) para que "deje de ser un servicio subcontratado al mejor postor". El sindicato ha insistido en que "las emergencias no pueden ser un negocio", al tiempo que ha dejado claro que "la atención profesional de las personas que atienden tras el teléfono inundaciones, incendios, accidentes y todo tipo de catástrofes, merecen unas condiciones laborales dignas".

En el marco de la celebración del Día Europeo del 112, los trabajadores del servicio de emergencias de Andalucía, a través de sus representantes sindicales, se han concentrado a las puertas de la Delegación del Gobierno Andaluz en Málaga, para dejar claro que "en Andalucía no tienen nada que celebrar mientras persista el actual modelo de gestión del Gobierno andaluz".

La Federación de Servicios de CCOO de Andalucía ha reiterado que "a pesar de ser la voz que atiende a la ciudadanía en sus momentos más críticos, la plantilla del 112 continúa atrapada en la precariedad de ser un servicio subcontratado en manos de empresas privadas que hacen de las emergencias un negocio, en una completa contradicción con lo que debería ser un servicio esencial para todos los andaluces y andaluzas".

CCOO ha reclamado, en ese sentido, que "la seguridad de los andaluces no esté supeditada a licitaciones a la baja ni a beneficios empresariales". "Exigimos que el Gobierno andaluz ejecute, sin más dilaciones, la integración directa de la plantilla del Servicio de Emergencias del 112 en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), ya que la privatización de este servicio no solo precariza a las personas trabajadoras, sino que fragmenta y pone en peligro la calidad de la respuesta operativa ante las emergencias".

El sindicato le ha recordado al Gobierno andaluz que "un servicio de emergencias de vanguardia tecnológica no puede sostenerse sobre condiciones laborales del siglo pasado". "La excelencia y la calidad en la atención a la ciudadanía es incompatible con la sobrecarga sistemática de una plantilla extenuada y totalmente agotada. El aumento de la complejidad de las emergencias (desde crisis climáticas hasta sanitarias) requiere de un dimensionamiento de personal acorde a la realidad de 2026. La integración del 112 en la EMA es una cuestión de justicia laboral, pero sobre todo, de responsabilidad pública", ha aseverado el sindicato.