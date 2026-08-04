CCOO Málaga reclama una mejora de los convenios colectivos ante los "buenos datos" de la economía malagueña

Archivo - Gente en la terraza de un bar. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO Málaga ha realizado un llamamiento a las patronales empresariales para que los "buenos datos de la economía malagueña y beneficios empresariales", según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), se vean reflejados en la mejora de los convenios colectivos, con subidas salariales y mejoras en las condiciones laborales.

Desde CCOO Málaga han asegurado hacer una buena valoración de los datos del paro registrado para este mes de julio y, especialmente, el crecimiento de empleo que supera los datos de julio del año pasado.

Sin embargo, en el sindicato aseguran que el empleo malagueño sigue teniendo una gran dependencia de los sectores servicios, liderado por el sector turístico, que reúne mayores tasas de temporalidad y de empleo femenino.

CCOO hace un llamamiento a las patronales empresariales para que los "buenos datos" de la economía malagueña y beneficios empresariales se vean reflejados en la mejora de los convenios colectivos con subidas salariales y mejoras en las condiciones laborales.

Desde el sindicato aseguran que Málaga creó algo más de 8.700 empleos en el mes de julio, situándose en la segunda provincia de Andalucía en crecimiento de empleo y alcanzando un nuevo récord rozando las 790.000 personas cotizantes a la seguridad social.

La cifra de personas paradas se sitúa en 97.504, que supone una bajada de 1.580 personas de las listas del paro registrado en la provincia. En la comparativa interanual, existen algo más de 11.300 personas paradas menos y casi 31.000 empleos creados nuevos que hace un año.

Casi el 82% de la reducción en el paro ha correspondido a las mujeres y los hombres sólo han visto reducido el paro en 290 personas. Igualmente las personas menores de 25 años siguen liderando la bajada del paro en verano, con una reducción del 5,3% con respecto a junio.

Como es habitual para el mes de julio, la construcción sufre un aumento del paro del 1,2%, y el sector que más reduce el paro en números absolutos sigue siendo el sector servicios, con 1.235 personas paradas menos.

En materia de contratación, se han realizado casi 3.000 contratos menos que el pasado mes de junio, y vuelve a repuntar la temporalidad por encima del 56%.