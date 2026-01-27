CEM respalda la candidatura de Javier González de Lara a lareelección como presidente de CEA

Archivo - El presidente de la CEA, Javier González de Lara, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los órganos de gobierno de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) han acordado respaldar la candidatura de Javier González de Lara para su reelección como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en el marco de la asamblea electoral que se celebrará el próximo 12 de febrero en Sevilla, en la que opta a un nuevo mandato al frente de la principal organización empresarial andaluza.

Con esta decisión, CEM "desea poner en valor la trayectoria y el sólido liderazgo ejercido por González de Lara desde su llegada a la presidencia de CEA en 2014, impulsando una organización más cohesionada, moderna y eficiente, fortaleciendo el papel de la empresa como motor de desarrollo económico y social en Andalucía".

De igual modo, en un comunicado han destacado "el firme compromiso del presidente de CEA con el tejido empresarial malagueño, así como su apoyo constante a la labor que desarrolla la Confederación de Empresarios de Málaga en defensa de los intereses de las empresas de la provincia".

Un respaldo, precisan, "que se ha traducido en el reconocimiento del dinamismo y la contribución específica de Málaga al crecimiento y la competitividad del conjunto de la comunidad autónoma".

Además, CEM ha valorado "su apuesta y fomento del diálogo social, el consenso y la estabilidad institucional, reconociendo una labor al frente de CEA que ha contribuido a reforzar el liderazgo empresarial andaluz, en el contexto de un entorno más favorable para la inversión, la generación de actividad económica y empleo".

Así, con este respaldo, la Confederación de Empresarios de Málaga subraya su apoyo a un proyecto "basado en los valores de la responsabilidad, el diálogo, la ética empresarial y el compromiso con la competitividad y la creación de empleo. Un modelo de representación empresarial que refuerza la cohesión territorial, impulsa la innovación y sitúa a la empresa como un actor clave en el progreso económico y social de Andalucía".