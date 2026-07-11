El Cementerio Inglés de Málaga será el escenario este domingo de un concierto de la Banda Municipal de Música

Archivo - La Banda Municipal de Música en el Cementerio Inglés en una imagne de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cementerio Inglés de Málaga será el escenario del próximo concierto de la Banda Municipal de Música. La cita musical tendrá lugar este domingo, 12 de julio, a las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El programa recorrerá grandes obras del repertorio de reconocidos compositores como Georg Friedrich Händel, Edward Elgar, Philip Sparke, Manuel de Falla, Teo Aparicio-Barberán y Juan Amador Jiménez, según han informado en una nota.

Bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez, para esta ocasión, se ha diseñado un programa variado con la interpretación de diversas piezas de autores de distintas épocas y estilos. En la primera parte se interpretará la pieza de Water Music de Händel, una de las figuras más importantes del Barroco europeo.

Water Music fue compuesta en 1717 para una celebración sobre el río Támesis organizada por el rey Jorge I. La obra está formada por varias suites concebidas para ser interpretadas al aire libre: Introduction, que presenta un ambiente solemne y majestuoso; Air, aportando lirismo y refinamiento; y el célebre Hornpipe, que despliega energía rítmica y brillante.

El programa continuará con una serie de marchas bajo el título Pomp & Circumstance de Edward Elgar, considerado como uno de los grandes compositores británicos de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Elgar consigue transformar la marcha tradicional en una auténtica pieza sinfónica, llena de contrastes y color, reflejando el optimismo y la confianza de la época eduardiana.

La primera parte concluirá con la obra To a New Dawn de Philip Sparke, uno de los compositores contemporáneos más destacados para banda sinfónica. Esta pieza fue escrita como una celebración de la esperanza, el progreso y los nuevos comienzos, cuyo resultado es una música inspiradora y emotiva que culmina en un final brillante. Se trata de una de las piezas más interpretadas del repertorio de bandas de música actual.

Tras la pausa, se ofrecerá una selección de obras de música española, comenzando por El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, una de las figuras fundamentales de la música del siglo XX.

Se interpretará la suite número 2, compuesta por tres movimientos: La Danza de los vecinos evoca el ambiente popular mediante las seguidillas; Farruca del molinero, que destaca por su fuerza y carácter rítmicos; y la Jota final cierra la suite con un despliegue de energía y color.

A continuación, la obra Portraits of Spain propone un recorrido musical por distintos paisajes, tradiciones y emociones asociadas a la identidad española. Esta pieza de Teo Aparicio-Barberán, uno de los compositores españoles más reconocidos dentro del ámbito de la banda sinfónica contemporánea, combina influencias populares con recursos sinfónicos actuales.

El concierto finalizará con el pasodoble Ayamonte, una composición que recoge el espíritu marinero, la luz atlántica y la riqueza cultural de la ciudad onubense a través de melodías expresivas y ritmos de sabor andaluz.

Su compositor, Juan Amador Jiménez, pertenece a la generación de compositores españoles que han enriquecido el repertorio para banda con obras inspiradas en la cultura y los paisajes de su entorno, han apuntado.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA

La Banda Municipal de Música del Ayuntamiento de Málaga es una de las más antiguas de España y fue fundada en 1859, en una época de creciente interés por las artes musicales. Durante muchos años fue la única formación musical propia y estable de la ciudad, con una actividad orientada sobre todo a la diversión de la ciudadanía en los parques públicos y a la participación en los grandes actos, tanto religiosos como sociales e institucionales.

La principal finalidad de la Banda es difundir y acercar la música a la ciudadanía y contribuir a su enseñanza, para lo que realiza una labor activa a lo largo de todo el año con su temporada de conciertos, en la que interpreta un extenso repertorio especialmente relacionado con la música española.

A esto se suman los conciertos para escolares, así como asociaciones ciudadanas o culturales, además de intervenciones en los actos oficiales de la ciudad.