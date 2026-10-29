Los cementerios de la ciudad de Málaga amplían horario para facilitar las visitas por la festividad de Todos los Santos

Archivo - Cementerio de El Palo en Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cementerios de Málaga vuelven a ampliar un año más su horario con motivo con motivo de la festividad de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.

Así, con el objetivo de atender el incremento de la afluencia de personas que se registra en estos días, la empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) activa desde este jueves, 29 octubre, hasta el lunes, 2 de noviembre, un incremento de los horarios de apertura para así facilitar la visita a los camposantos, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

De esta forma, el cementerio de San Gabriel y el Jardín del Recuerdo permanecerán abiertos de forma ininterrumpida entre las 08,00 y las 19,00 horas. Los cementerios de San Juan (El Palo), San Antonio (Churriana), Olías y San Miguel lo harán desde las 09,00 hasta las 18,30 horas.

Asimismo, las oficinas de Parcemasa en el cementerio San Gabriel permanecerán abiertas al público el sábado 31 de octubre, el domingo 1 de noviembre y el lunes 2 de noviembre de 08,00 a 14,00 horas para resolver incidencias y gestiones habituales y hasta las 15,00 horas para información general.

En paralelo a este refuerzo, también se han organizado actividades culturales y religiosas durante los próximos días. En concreto, en el cementerio Histórico de San Miguel el día 1 de noviembre está previsto un homenaje Félix Sáenz Calvo, cuyos restos están depositados en este cementerio.

Así, está prevista una ofrenda floral en su panteón con el acompañamiento musical del coro José Luis Rueda, del Colegio de Abogados de Málaga, a partir de las 11,00 horas. Durante la jornada, también se procederá a la entrega de reconocimientos.

Este año serán distinguidos los herederos de José Jorge Guille por su contribución a mejorar el patrimonio del Cementerio Histórico mediante la rehabilitación del panteón familiar, al historiador y fotógrafo Eduardo Nieto por el impulso dado a las visitas teatralizadas; y al escultor e imaginero Juan Vega, algunas de cuyas obras se encuentran en el Cementerio. A las 12,00 horas tendrá lugar la celebración de la misa en la Capilla y a las 17,00 horas, el ejercicio de las Cinco Llagas.

Por otro lado, el día 6 de noviembre está prevista la visita teatralizada con la representación de 'El convidado de Piedra', a cargo de Eventos con Historia, a las 20,00 horas. El donativo para las entradas (10 euros), que se pueden adquirir a través de Eventos con Historia, se destinará a una obra social.

También el día 7 de noviembre está previsto el concierto 'Réquiem' a cargo de Lumen Laudis y la Pasión de Casarabonela, a las 18,30 horas con entrada gratuita hasta completar aforo. Este evento estaba inicialmente previsto para este viernes, pero ha sido pospuesto con motivo de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

Por su parte, en el cementerio de San Gabriel el día 1 de noviembre está programado el acto en memoria de los fallecidos, que tendrá lugar a partir de las 10,00 horas en el Jardín del Recuerdo, en colaboración con la asociación Alhelí y con la actuación musical del dúo Iberclásico.

De igual modo, en el cementerio de San Juan (El Palo) los días 1 y 2 de noviembre está prevista la actuación musical del dúo Iberclásico de 12,00 a 13,00 horas; mientras que en el cementerio de San Antonio (Churriana) el 2 de noviembre se celebrará la misa a las 17,00 horas con la actuación musical del dúo Iberclásico. Si las condiciones climatológicas no permitieran la celebración al aire libre, el acto se llevaría a cabo en la parroquia de San Antonio Abad de Churriana.