Un centenar de escolares participan en flahsmob con motivo del Día Mundial de la Infancia - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de escolares han participado en la entrada de la sede de la Diputación de Málaga, en calle Pacífico, en un flahsmob con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se celebra este viernes, 20 de noviembre.

En concreto, son escolares de de Primaria del CEIP Arquitecto Sánchez Sepúlveda del municipio malagueño de Alozaina y del CEIP Vicente Aleixandre de Málaga capital.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha dado la bienvenida a los niños y ha participado en la lectura de un manifiesto conjunto.

Así, en el manifiesto se han recordado cuales son los derechos de la infancia y la importancia de su protección por parte de toda la sociedad.