Un centenar de jóvenes retiran 65 kilos de residuos en playas de Vélez-Málaga impulsados por la Diputación de Málaga

Jornada de limpieza de playas en Vélez-Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de jóvenes han participado este viernes en una jornada de limpieza del litoral en Benajarafe, en Vélez-Málaga (Málaga), en la que han recogido 65 kilos de residuos para concienciar sobre la contaminación marina y la protección de los ecosistemas costeros.

La actividad, que cumple este año su cuarta edición tras su paso por los municipios malagueños de Torrox, Algarrobo y Rincón de la Victoria, ha estado organizada por las oficinas de información europea Europe Direct adscritas a las Diputaciones de Málaga y de Córdoba.

También ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga en el marco de la campaña '#EUBeachCleanUp', impulsada por la Comisión Europea para sensibilizar sobre el impacto de los residuos en los océanos.

Los estudiantes de institutos de Vélez-Málaga y Córdoba han recogido los residuos, que posteriormente se han pesado y clasificado según su tipología y origen. Posteriormente, los alumnos han asistido a un taller de sensibilización ambiental sobre los valores del medio marino y el impacto de los desechos en los ecosistemas costeros.

Asimismo, el diputado de Recursos Europeos de la Diputación de Málaga, Jesús María Claros, ha presentado este viernes la iniciativa junto al concejal de Playas de Vélez-Málaga, Alejandro David Vílchez.

Claros ha señalado que "la contaminación del mar empieza en tierra, y por eso la educación ambiental es la primera herramienta para proteger nuestro litoral".

En la misma línea, ha destacado la participación de los jóvenes y la cooperación entre instituciones para "acercar las políticas europeas a los municipios mediante acciones de sensibilización ambiental".

En la convocatoria del pasado año de la actividad en el marco de '#EUBeachCleanUp', se recogieron 35 kilos de residuos, entre ellos colillas, restos de material de pesca y pequeños plásticos en La Cala del Moral (Málaga).

La campaña '#EUBeachCleanUp' se desarrolla desde 2017 por iniciativa de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, junto con el Servicio Europeo de Acción Exterior y Naciones Unidas, y reúne actividades de limpieza en distintos puntos del mundo para llamar la atención sobre la llegada de residuos a los océanos y sus efectos sobre la biodiversidad marina.