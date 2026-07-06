El Centro Andaluz de las Letras reúne a 35 jóvenes en la XIX edición de la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores

Docentes y alumnos de la XIX edición de la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, celebra la XIX edición de la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores de Andalucía, uno de los programas de formación literaria más consolidados del Centro Andaluz de las Letras.

Esta edición reunirá, hasta el sábado 11 de julio, en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (Ceulaj) de la localidad malagueña de Mollina a 35 jóvenes de entre 12 y 20 años procedentes de toda Andalucía, que durante una semana recibirán formación especializada en narrativa, poesía y dramaturgia de la mano de escritores de reconocido prestigio.

La Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores constituye una de las principales iniciativas del Centro Andaluz de las Letras para impulsar la literatura emergente y fomentar la creación entre los jóvenes andaluces. Los participantes asistirán a sesiones formativas en las que desarrollarán técnicas narrativas, poéticas y dramáticas, compartirán experiencias creativas y recibirán orientación personalizada.

En esta edición, el poeta Diego Vara dirigirá el taller de poesía, la escritora Laura Fernández será la responsable del taller de narrativa y volverá a incorporar los talleres de dramaturgia de la mano de Cristian Alcaraz y Alessandra García. Además de los talleres, se incorporan encuentros con Mercedes Duque Espiau y Redry de la mano de la Fundación José Manuel Lara, y un taller del uso de la IA en los procesos de escritura a cargo de Víctor Bayona.

Los participantes de esta edición proceden de las ocho provincias andaluzas. Destaca el incremento del alumnado procedente de Almería, que iguala este año a Córdoba y Sevilla con siete representantes. La provincia de Málaga aporta seis jóvenes; Cádiz, tres; Granada y Huelva, dos cada una; y Jaén, uno.

Desde su creación en 2006, la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores de Andalucía ha recibido a 2.543 jóvenes en sus pruebas de selección y 586 han pasado por sus aulas. Con la promoción de 2026, el programa continúa reforzando su compromiso con la detección, el acompañamiento y la proyección del talento literario joven en Andalucía.

Como cada año, el Centro Andaluz de las Letras editará un nuevo volumen de la colección 'Letras de papel', que reúne una selección de los trabajos presentados a las pruebas de acceso a la Escuela y ofrece una primera oportunidad de publicación a sus autores.

La edición de 2026 incluirá los textos 'Se arregla maniquí roto', de Leyre Araceli González Ortiz; 'Este poema huele a salitre y un poco a ti', de Daniel Canca Vázquez; 'El día en el que la humanidad dejó de ser yo', de Rosalía Castillo Cubero; e 'Ítaca', de Rosalía Nogal Villaverde. Asimismo, 'La dulzura de las fiebres', de Bruno Carranque Gómez; 'Cuando cae la noche', de Helena Moreno Padilla; y 'El paraíso perdido', de Violeta Bartomeus Sánchez, han quedado como reservas para su publicación.

La colección 'Letras de papel' constituye uno de los principales escaparates del talento literario emergente andaluz y refleja cada año las voces que participan en la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores de Andalucía.