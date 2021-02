El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga acoge desde marzo exposiciones de Jules de Balincourt y Rafa Macarrón

MÁLAGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga ha avanzado la programación de sus exposiciones previstas para el mes de marzo en la que destacan artistas relevantes del panorama cultural internacional y nacional como Rafa Macarrón y Jules de Balincourt.

Así, del 12 de marzo al 23 de mayo el CAC Málaga presenta por primera vez en España la muestra comisariada por Helena Juncosa, titulada 'After The Gold Rush', del artista Jules de Balincourt, según han informado en un comunicado.

En esta exposición se muestra 40 pinturas de diversos formatos comprendidas entre 2010-2020 que recorren la última década de su producción artística.

Sus pinturas representan escenas ficticias inspiradas en el aspecto sociopolítico estadounidense, en ocasiones con connotaciones autobiográficas, retratos individuales o colectivos y paisajes que discurren entre el caos y la armonía incitando al encuentro o al escapismo, a través de las cuales, Jules de Balincourt invita al espectador a reflexionar sobre las experiencias de la vida.

Jules de Balincourt (París, Francia 1972) se graduó en el California College of Arts and Crafts en San Francisco en 1998 y continuó sus estudios en Máster en Bellas Artes en el Hunter College de Nueva York en 2005. Actualmente vive y trabaja entre Brooklyn (Estados Unidos) y Malpaís (Costa Rica).

Entre sus exposiciones individuales destacan 'They Cast Long Shadows', Victoria Miro, Londres, UK (2018); 'We Come Together at Night', Galerie Thaddaeus Ropac, Salzburg, Austria (2017); 'Stumbling Pioneers', Victoria Miro, Londres, UK (2016); 'As Far West As We Could Go', Kasseler KunstVerein, Fridericianum, Kassel, Alemania (2015); 'Misfit Island', Rochechouart Museum of Contemporary Art, Rochechouart, Francia (2014); Montreal Museum of Fine Arts, Montreal (2013)o en Mori Art Museum, Tokyo (2010), entre otras.

Su obra forma parte de las colecciones permanentes de varias instituciones culturales o museos internacionales como Brooklyn Museum of Art; Museum of Contemporary Art Los Angeles; Montreal Museum of Fine Arts; Collezione Maramotti; Los Angeles; County Museum of Art; Nerman Museum of Contemporary Art; The Modern Art Museum of Fort Worth; Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Roveret y Rochechouart Museum of Contemporary Art.

Asimismo, del 26 de marzo al 06 de junio, se podrá ver la primera exposición individual del artista Rafa Macarrón en España titulada 'Quince', compuesta por 15 obras, diez lienzos, un políptico formado por 50 dibujos y cuatro esculturas de bronce gran formato, que han sido realizadas expresamente para esta exposición durante el último año.

Las creaciones de Rafa Macarrón se caracterizan por un influjo onírico y reminiscencias infantiles. En sus pinturas destaca el empleo de una paleta de colores de negros y grises sobre los que resalta la figura de los protagonistas, hombres y animales de piernas demasiado delgadas con cabezas de grandes dimensiones, según han informado.

Rafa Macarrón (Madrid, 1981) desarrolló su carrera de forma autodidacta. Ganador del Primer Premio de Pintura BMW 2010 y ARCO Best Artist 2013, ha participado en un nutrido número de exposiciones tanto individuales como colectivas a nivel nacional e internacional como 'Fluorescent Routine', Allouche Gallery, Nueva York (2019); 'Universo Tropical', Galería Juan Silió, Santander (2018).

También destacan 'Cuando un hombre entra en una habitación lleva toda su vida con él', Galería Marta Cervera, Madrid (2017), 'En familia', Galería Juan Silió, Santander, (2016); 'El reino de la fantasía no puede morir', Galería Distrito 4, Madrid (2013); 'La Ciudad Acabada', Galería Distrito 4, Madrid (2011) o 'En las nubes', Galería Adora Calvo, Salamanca (2010).