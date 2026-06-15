El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) abre una bolera con pistas profesionales y más de 50 máquinas arcade

Miramar abre una bolera con pistas profesionales y más de 50 máquinas arcade en La Terraza. - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), ha abierto una bolera Sould Park de más de mil metros cuadrados en su terraza exterior. Cuatro pistas profesionales de bolos, más de 50 máquinas arcade o una zona de descanso son algunos de los elementos principales de este espacio que aterriza en el complejo malagueño con el objetivo de "transformar por completo" su oferta de ocio familiar.

Según han explicado desde Miramar, la bolera, situada junto a la zona de restauración de la terraza, ha activado una "promoción de bienvenida" a través de la cual ha regalado 50 partidas a los primeros clientes para dar a conocer las instalaciones al público. El establecimiento cuenta, además, con una pantalla led para ver eventos deportivos, mesas de billar y futbolín, y una serie de máquinas de vending.

El Sould Park de Miramar también ofrece la posibilidad de celebrar eventos y cumpleaños. Además, los niños podrán "complementar la diversión" en el resto de espacios de la terraza del centro, como el cine, las lonas de 'jumping' y otras atracciones infantiles, además de la propia ludoteca Miramar Kids.

Según ha explicado el gerente del centro comercial, Ignacio Domínguez, "esta apertura ofrece una amplia variedad de planes de fin de semana para los más pequeños, al tiempo que los adultos pueden disfrutar de los espacios de restauración de la zona como Casa Carmen, Lizarran, 100 Montaditos o la terraza Chill Out". "Una incorporación que también va orientada a consolidarnos como un punto de ocio de referencia de la provincia, con atractivo tanto para el público local como para el turístico".

El complejo ha acogido así a una de las empresas líderes en ocio infantil a nivel nacional, con cerca de 30 años de andadura y más de 32 establecimientos repartidos por toda España y Portugal. Además de sus boleras, Sould Park también cuenta con salas de camas elásticas, parques de atracciones y zonas más dedicadas a los juegos recreativos. Con varios puntos en Málaga, la provincia se convierte en una de sus ubicaciones de mayor valor estratégico.