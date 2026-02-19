El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) acogerá talleres infantiles con juegos en inglés desde este viernes. - CC MIRAMAR

MÁLAGA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) acogerá talleres infantiles con juegos en inglés desde este viernes, con el objetivo de ofrecer "experiencias de ocio educativo" a su público más joven. Bajo el nombre de 'We Are Family Workshop', estas jornadas impulsadas por la academia de inglés Kids & Us y el zoológico Bioparc se desarrollarán en el espacio 'Family Zone', ubicado junto a la ludoteca 'Miramar Kids', en la terraza del complejo malagueño.

Según han explicado desde Miramar, "el proyecto nace del compromiso del centro con la comunidad, con el objetivo de que padres e hijos disfruten juntos del ocio, el aprendizaje y la diversión". Los talleres serán de acceso gratuito, por orden de reserva de plazas, y se impartirán semanalmente y de forma indefinida.

Asimismo, las sesiones contarán con temáticas variadas para ofrecer "una mayor diversidad de opciones" al público. De la mano de Kids & Us, se incluirán jornadas específicamente dedicadas al aprendizaje del inglés "de forma divertida", mientras que Bioparc acercará actividades relacionadas con la naturaleza y el reino animal. A ello se unirá el desarrollo de una serie de espectáculos y obras de teatro familiares que "fomentarán el talento artístico de los más pequeños".

Los participantes podrán inscribirse a través de la sección habilitada para ello en la 'app' de Miramar para asegurar su plaza, si bien los talleres podrán incorporar a usuarios sin cita hasta completar aforo. Tanto en la propia aplicación móvil como en las redes sociales del centro se publicarán los horarios de las actividades designadas para cada semana, las cuales variarán su aforo para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas.

Para la directora de marketing del complejo malagueño, Sandra Iglesias, "actividades como estos talleres infantiles son el resultado de nuestro esfuerzo por crear sinergias con otras empresas con presencia en la provincia que beneficien directamente a nuestros clientes". "Con este proyecto ampliamos nuestra programación lúdica, apostando especialmente por el entretenimiento educativo para los más pequeños", ha añadido.