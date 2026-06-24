El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) amplía su oferta con las aperturas de Sephora y La Cheesequería

Imagen de Sephora y la Cheesequería en el centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga). - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) ha ampliado su cartera con las aperturas de la cadena de cosméticos Sephora y la pastelería La Cheesequería, ambas situadas en la planta baja. El complejo consolida así su posición como punto de ocio, restauración y compras de referencia en la provincia.

Según han explicado desde Miramar, "Sephora ha abierto sus puertas con un amplio local" y, en línea con sus otras tiendas, "ofrece una variedad de perfumes, maquillajes, productos para el cuidado corporal y tratamientos de belleza, entre otros accesorios". Todo ello, en un espacio "moderno" en el que los clientes "pueden probar y oler los productos, contando con el asesoramiento del personal".

Con cerca de 30 años de recorrido, Sephora se ha consolidado como una de las cadenas de distribución de productos de belleza más grandes de Europa, con más de 2.000 tiendas repartidas por unos 35 países de todo el globo.

La Cheesequería ha sido otra de las últimas novedades, prueba del auge que han sufrido las pastelerías especializadas en 'cheesecakes' durante los últimos años. La tienda ofrece una variada carta que incluye la receta tradicional de tartas de queso, pasando por la opción de queso curado de cabra payoya, de pistacho, lemon pie, mango maracuyá, caramelo salado, o incluso versiones más modernas como las de Nocilla, Kit Kat o Phoskitos. También cuenta con una serie de 'cookies' de diversas variantes.

Para celebrar su inauguración en Miramar, La Cheesequería ha regalado 500 porciones de tartas a sus primeros clientes. La empresa malagueña fundada en el año 2022 continúa así con su línea de crecimiento y alcanza las nueve tiendas, ocho de ellas en la provincia de Málaga.

UN AÑO DE EXPANSIÓN PARA MIRAMAR

El centro ha llevado a cabo otras aperturas destacadas en lo que va de año, como la inauguración de la Casa del Libro, que ofrece un catálogo de más de 12.000 títulos para los lectores, o la reapertura del local de Primark, que modernizó y amplió sus espacios durante el pasado mes de abril.

Recientemente, también ha abierto una bolera Sould Park con cuatro pistas de bolos y más de 50 máquinas arcade, en un espacio de más de mil metros cuadrados de superficie. Primor también ha renovado sus espacios en el centro, este último además con un cambio de ubicación --actualmente se encuentra en la planta baja, junto a Guess-- y con mayor superficie.

Según ha explicado el director de Miramar, Ignacio Domínguez, "nuestro objetivo prioritario siempre es escuchar a nuestro público, que demanda las últimas tendencias en cada sector y busca experiencias más allá de las compras". "Con esta cartera renovada, afianzamos cada vez más nuestra posición como espacio atractivo para marcas de gran calado".