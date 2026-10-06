El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) bate récord histórico de afluencias durante la temporada estival. - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) ha confirmado el éxito de su temporada estival al lograr récords consecutivos de afluencia en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que han superado en un 5,73 por ciento el mejor dato registrado en este periodo, correspondiente al año 2023.

Según han explicado desde Miramar, "este incremento de visitantes durante la temporada estival refleja la evolución de la oferta comercial del centro, que ha trabajado activamente en la incorporación de nuevos servicios para sus visitantes, así como en una mayor segmentación de la selección y programación de eventos".

El director del centro comercial Miramar, Ignacio Domínguez, ha puesto en valor "el esfuerzo de todo el equipo para alcanzar nuevas metas como la lograda este verano", y ha recordado que "Miramar trabaja cada día y sigue reforzando su propuesta comercial". "Además de las aperturas que hemos tenido hasta el momento, cuidamos minuciosamente los eventos que organizamos pensando en las familias, ofreciendo propuestas de entretenimiento para todos los públicos".

REFUERZO EN LA OFERTA DE OCIO

Con respecto a la programación de eventos, una de las acciones más destacadas del verano ha sido el evento de 'La Casa de Muñecas de Gabby', que tuvo lugar el pasado mes de septiembre y contó con gran acogida entre el público familiar.

La puesta en marcha del espacio 'Family Zone' es otra de las acciones que está consiguiendo "una gran aceptación familiar". Esta actividad que comenzó el pasado mes de mayo, consiste en la celebración de talleres y actividades familiares cada fin de semana, mediante reserva previa a través de la App del Centro.

Durante estos meses, Miramar ha organizado distintos sorteos en sus redes sociales, los cuales han contribuido a incrementar la visibilidad de sus operadores, así como acciones de responsabilidad social corporativa con el objetivo de reforzar su compromiso con el entorno. Las más destacadas han sido la colaboración con la organización Cudeca para la recogida de ropa con la que financiar su labor, que tuvo lugar el pasado mes de mayo; un torneo de balonmano solidario en beneficio de AFA y en colaboración con el Club San Francisco de Asís, o la segunda edición de la Feria de Empleo en colaboración con Cruz Roja, celebradas ambas el pasado mes de junio en la Terraza del centro comercial.

INAUGURACIONES, REAPERTURAS Y REFORMAS

Durante este año, el centro comercial ha llevado a cabo distintas inauguraciones, como la de Casa del Libro, poniendo a disposición de los lectores un catálogo de más de 12.000 títulos. La cadena internacional Primark renovó por completo su tienda con el objetivo de mejorar la experiencia de compra. La firma de belleza y cosmética Sephora inauguró su espacio en la planta baja durante el mes de junio. Meses antes, también dentro del sector cosmético, la cadena de perfumerías Primor amplió su superficie comercial y renovó su imagen.

En el ámbito de la moda y el calzado, la firma estadounidense Skechers llegó a Miramar en abril, acercando a los consumidores una amplia oferta de calzado cómodo y ropa deportiva. Asimismo, la oferta de ocio se ha reforzado con la incorporación de Sould Park Bowling & Arcade, que cuenta con cuatro pistas profesionales de bolos y más de cincuenta máquinas arcade.

La oferta gastronómica también se ha ampliado con la llegada de la malagueña La Cheesequería, que aterriza en Miramar para "los amantes de las tartas de queso". De aquí a final de año, Miramar continuará "creciendo y trabajando en distintas mejoras", como la renovación de su terraza, la ampliación de Women'secret o la reforma de Guess.

Desde el complejo malagueño han destacado que la constante actualización de su cartera comercial y la amplia oferta de ocio y restauración afianzan cada día su posición como un espacio atractivo tanto para los operadores como para los visitantes.