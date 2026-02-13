El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) celebra un Carnaval con temática del reino animal hasta este sábado. - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), celebrará la festividad de carnaval durante este viernes y sábado, a través de una agenda de ocio familiar que incluirá pasacalles y shows en vivo. Este año, el complejo ha optado por la temática del reino animal para todas sus actividades.

Según han explicado desde Miramar, "las celebraciones arrancarán con el espectáculo de Zootropía, un universo en el que los animales salvajes, el color y la música trasladarán a las familias una experiencia única". "Una elegante jungla con animales y personajes fantásticos mostrarán su estilo a través de la moda durante estas dos jornadas".

Los pasacalles se celebrarán tanto el viernes como el sábado a las 18,30 horas, mientras que el gran espectáculo tendrá lugar este viernes a partir de las 17,30 horas en la terraza del centro comercial.

Desde el complejo malagueño han señalado que su apuesta para esta edición pasa por "redefinir la forma de vivir el carnaval desde el centro comercial". Para ello, convertirá sus espacios en "un lugar vivo, selvático y atractivo" que ofrecerá una versión original de esta festividad.

Por su parte, la directora de marketing de Miramar, Sandra Iglesias, ha explicado que el centro ha seleccionado esta temática "porque las representaciones de animales llaman mucho la atención tanto a niños como adultos". "Queríamos algo que fuera visualmente muy llamativo y colorido, que transmitiese alegría a todos nuestros visitantes".