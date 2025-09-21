El Centro Cultural La Malagueta acoge charlas sobre situación Occidente, filosofía e historia de Málaga

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación acogerá esta semana tres charlas y el acto de entrega de los Premios Elgar a la viñeta periodística, que tendrá lugar este lunes y que recogerán El Roto y Pinto&Chinto.

El martes, el ciclo 'Demasiado humanos' tendrá como invitado al profesor de Antropología Filosófica Higinio Marín, quien hablará sobre la situación actual de occidente; el miércoles, el ciclo 'Historias de Málaga' recordará el a Lorenzo Armengual de la Mota y José Molina Lario, ambos obispos vinculados a la historia local y a la memoria de los malagueños por sus famosas calles, y el jueves, el encuentro 'Vivir con filosofía' estará protagonizado por el profesor de Filosofía de la Educación Joan-Carles Mèlich, quien se preguntará por el significado filosófico de la existencia humana, según una nota de la Diputación provincial.

Este lunes 22, a las 12.30 horas, se celebrará en La Malagueta el acto de entrega de los Premios Elgar a la viñeta periodística que organizan la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara con la colaboración de la Diputación y CaixaBank. En esta sexta edición de los premios, los galardonados serán El Roto, en la modalidad de Trayectoria Profesional, y Pinto&Chinto, por la mejor viñeta de 2024.

Tras la entrega de galardones se celebrará el coloquio 'La viñeta periodística en la era de la inmediatez', moderado por Pachi Idígoras.

El martes, el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera y profesor de Antropología Filosófica, Higinio Marín, será el invitado del ciclo 'Demasiado humanos', un espacio de encuentro dirigido por el médico, escritor, columnista y ensayista José Antonio Trujillo, quien reúne a voces de prestigio para abordar, desde distintas perspectivas, grandes temas de hoy en día con el objetivo de explorarlos y dialogar sin buscar certezas fáciles, sino la riqueza de la duda compartida y el placer de la conversación.

En esta nueva cita, se hablará la encrucijada en la que se encuentra occidente.

El 24 de septiembre, el ciclo 'Historias de Málaga', coordinado por la periodista Ana Pérez-Bryan, tendrá como protagonistas a Lorenzo Armengual de la Mota y José Molina Lario, ambos obispos vinculados a la historia local y a la memoria de los malagueños por sus famosas calles, y ambos fundamentales para la evolución de las ciudades en las que ejercieron su ministerio.

La última cita de la semana, el 25 de septiembre, tendrá como invitado al profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan-Carles Mèlich, quien protagonizará una nueva cita del ciclo 'Vivir con filosofía', coordinado por el doctor en Filosofía, ensayista y comunicador José Carlos Ruiz, quien dialogará con el invitado acerca del significado de existir.