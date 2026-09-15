El centro cultural La Térmica de la Diputación de Málaga propone un último trimestre con mirada internacional

Presentación de la programación del último trimestre del centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, encara el último trimestre de 2026 con una programación que combinará producción propia, colaboraciones con instituciones y agentes culturales y nuevas actividades en distintos municipios de la provincia con nombres y propuestas de proyección internacional.

La programación cultural de La Térmica para los últimos meses del año incluye personalidades destacadas como Rodrigo Cuevas, Luna Miguel, Queralt Lahoz y Sara Torres.

Entre las principales propuestas, se encuentra la exposición 'Fulgor y Delirio: Cartografía de lo humano', la nueva serie inédita del fotógrafo Eugenio Recuenco. Se inaugurará en La Térmica el 1 de octubre y podrá visitarse hasta el 31 de enero de 2027. La galería, de producción propia, transformará dos salas del centro en una experiencia inmersiva en torno al cuerpo, la identidad y la condición humana.

La muestra podrá visitarse durante el Red Friday del 2 de octubre, última edición de este formato prevista para 2026, que contará con música en directo, propuestas performativas y creación contemporánea.

En el apartado musical, Rodrigo Cuevas cerrará este jueves 17 de septiembre el ciclo 'Una décima de segundo', coordinado por Ángel Carmona, después de las actuaciones y encuentros protagonizados este año por Depedro, Alice Wonder y Zahara.

La programación provincial incluirá nuevas ediciones de La Térmica Village en Pizarra, el 26 de septiembre, y Estepona, el 7 de noviembre. En Pizarra participarán Queralt Lahoz, Kora y Sabbah, mientras que Estepona contará con Depresión Sonora y Raya Diplomática.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado la importancia de combinar la actividad del centro con su conexión con el territorio y ha resaltado la capacidad de La Térmica para "escuchar, colaborar y generar conexiones con artistas, proyectos, festivales, municipios y públicos diferentes".

También se desarrollará el proyecto 'Cocina con PinkChadora. El sabor de los pueblos de Málaga', protagonizado por la artista drag PinkChadora, que recorrerá varios municipios malagueños, como Villanueva del Rosario, Alpandeire, Almáchar y Manilva para recuperar recetas y tradiciones gastronómicas locales desde una perspectiva contemporánea.

La colaboración con el festival de poesía 'Irreconciliables' continuará durante el otoño con actividades en La Térmica y distintos municipios de la provincia. El programa incluirá el estreno de 'Recreativos Federico', de Álex Peña, encuentros con Paula Melchor y Sabina Urraca y propuestas de Violeta Gil y Marcos Nadie, entre otras actividades.

La Térmica acogerá asimismo los días 15 y 16 de octubre la segunda edición de Periscopio, bajo el lema 'Territorios de cultura', que reunirá a profesionales y proyectos culturales para reflexionar sobre la cultura como elemento vertebrador del territorio.

Por otro lado, la iniciativa 'Cine en nuestra zona', desarrollada junto al Festival de Málaga, llevará una selección de películas a los municipios malagueños de Tolox, Pizarra, Alameda, Villanueva del Rosario, Torrox y Ardales.

La literatura tendrá también presencia durante el otoño con el ciclo 'El libro y la hoguera', organizado junto al Festival Eñe y protagonizado por la escritora Luna Miguel, que entre el 29 de septiembre y el 9 de noviembre conversará con Adriana Murad Konings, Sara Torres y Eudald Espluga sobre censura y placer.

Entre las nuevas propuestas figura además 'Inscribirse la locura', un curso impartido por Luis Puelles sobre la relación entre escritura y experiencia de la enfermedad mental, y 'Danzas Breves', que el 26 de noviembre contará con dirección, concepto y coreografía de Manuel Roldán.

La programación se completará con ciclos habituales como el Club de lectura de cómic de autora, el ciclo de Ajedrez, que tendrá citas los días 3 y 27 de noviembre, y la colaboración con Filmin, con actividades previstas el 13 de octubre y el 10 de noviembre. A estas propuestas se sumarán otros talleres y actividades de swing, danza y robótica dirigidos a públicos de distintas edades.