El centro La Malagueta despide temporada con el ingeniero de la NASA Carlos García-Galán y el ensayista Bernat Castany

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga despide la temporada con el ingeniero de la NASA Carlos García-Galán, entre otras propuestas. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga afronta la última semana de su programación antes de la pausa estival con cuatro propuestas que reúnen algunas de las líneas que han definido la temporada, como el pensamiento crítico, literatura, divulgación científica y arte contemporáneo; y con figuras como el ingeniero de la NASA Carlos García-Galán y el ensayista Bernat Castany.

Del 22 al 25 de junio, la Sala 001 acogerá encuentros con destacados escritores, investigadores, gestores culturales y profesionales de referencia en sus respectivos ámbitos, han informado desde la institución provincial en una nota.

La programación comenzará el lunes 22 de junio con una nueva sesión del ciclo 'Vivir con Filosofía', coordinado por José Carlos Ruiz, con el filósofo y ensayista Bernat Castany.

En el encuentro titulado 'Una filosofía de la risa', analizará la tradición filosófica y literaria del humor, desde Sócrates hasta Borges, para reflexionar sobre la risa como herramienta de conocimiento, pensamiento crítico y construcción de una vida buena, sin dejar de abordar también sus posibles derivas hacia el cinismo o la banalización.

El martes 23 de junio, el ciclo 'Correspondencias', coordinado por Alfredo Taján, ofrecerá la conferencia 'Memoria de una poeta suicida: el caso de Sylvia Plath', a cargo de la poeta Isabel Pérez Montalbán. La sesión recorrerá la vida y la obra de una de las voces fundamentales de la literatura del siglo XX, profundizando en las experiencias personales que marcaron su escritura y en la vigencia de un legado que continúa despertando interés entre lectores y especialistas.

Las actividades continuarán el miércoles 24 de junio con la última cita del ciclo 'Málaga, ida y vuelta', coordinado por la periodista Regina Sotorrío. El invitado será el ingeniero malagueño Carlos García-Galán, actual subdirector del programa Gateway de la NASA, encargado del desarrollo de la futura estación orbital alrededor de la Luna.

Según han indicado, este encuentro permitirá conocer de primera mano la trayectoria internacional de uno de los profesionales españoles con mayor responsabilidad dentro de la agencia espacial estadounidense y acercará al público los retos de la próxima exploración lunar.

La programación concluirá el jueves 25 de junio con una nueva sesión del ciclo 'Who is Who? Quién es quién en el mundo del arte', coordinado por María Jesús Martínez Silvente. En esta ocasión, Lola Durán, responsable de comunicación, contenidos culturales y proyectos artísticos de Bodega ENATE, compartirá su experiencia al frente de una de las colecciones corporativas de arte contemporáneo más relevantes de España.

La conversación abordará el papel de las colecciones privadas, la mediación cultural y las relaciones entre creación artística, empresa y sociedad.

Todas las actividades se celebrarán a las 19.00 horas en la Sala 001 del centro cultural La Malagueta, con acceso libre hasta completar aforo. Además, podrán seguirse en directo y posteriormente quedarán disponibles en el canal de YouTube del centro.

Con esta programación, La Malagueta cierra una nueva temporada "marcada por el diálogo entre disciplinas y el encuentro con algunas de las voces más destacadas del pensamiento, la creación y la divulgación contemporáneas", han destacado, antes de retomar su actividad tras el verano.