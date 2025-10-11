El centro La Malagueta explora las cartas de Flaubert, la escritura familiar y la meditación la próxima semana

Así, El Martes 14 De Octubre, El Catedrático De Filología Francesa Antonio Álvarez De La Rosa Protagonizará Una Nueva Cita Del Ciclo 'Correspondencias' Con La Conferencia 'El Rostro De Su Destino' Sobre Las Cartas De Gustave Flaubert - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga tiene previsto celebrar la próxima semana tres nuevas actividades dedicadas a la literatura y al crecimiento personal. El programa abordará la correspondencia literaria de Gustave Flaubert, la exploración de la memoria familiar a través de la obra de Marcos Giralt Torrente y una introducción práctica a la meditación guiada con Félix Torán.

Así, el martes 14 de octubre, el catedrático de Filología Francesa Antonio Álvarez de la Rosa protagonizará una nueva cita del ciclo 'Correspondencias' con la conferencia 'El rostro de su destino'.

A través de las cartas de Flaubert y de su conciencia crítica, analizará cómo los clásicos ayudan a desmontar las imposturas y a comprender la condición humana, que permanece inmutable a lo largo del tiempo. Para Flaubert, la correspondencia literaria fue una forma de liberación personal y artística.

Álvarez de la Rosa, XVI Premio Málaga de Ensayo 2024 por su obra 'Flaubert a la carta', ha traducido y prologado textos de autores como Víctor Hugo, Maupassant, Émilie Zola, Marcel Proust y Albert Camus.

De otra parte, el miércoles 15 de octubre, el escritor Marcos Giralt Torrente participará en el ciclo 'Entrelíneas' con su última novela 'Los ilusionistas' (Anagrama, 2024). En esta obra el autor regresa al territorio autobiográfico para explorar la herencia emocional, los silencios familiares y los límites entre la memoria y la ficción a través de una investigación íntima.

Giralt Torrente, Premio Nacional de Narrativa y Premio Herralde de Novela, conversará sobre el proceso de convertir la experiencia personal en literatura, sobre cómo la escritura puede ser una herramienta para ordenar el pasado y de los límites entre ficción y memoria.

Y el viernes 17 de octubre, el escritor y conferenciante Félix Torán presentará su último libro 'La mente enfocada' dentro de un encuentro dedicado a la meditación y la gestión emocional. Bajo el título 'Domina tus emociones con la meditación', la sesión combinará una charla introductoria con una práctica guiada en la que el público podrá aprender técnicas de atención plena y concentración mental.

Torán, autor de 22 libros de crecimiento personal y doctor en ingeniería electrónica, trabaja en la Agencia Espacial Europea y es conferenciante habitual en España y Latinoamérica. Al finalizar la actividad, firmará ejemplares de su nueva obra.

Todas estas actividades se celebran en el centro cultural La Malagueta a las 19 horas, con apertura de puertas a las 18.30 horas. El acceso se realiza por la calle Cervantes número 6 y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Toda la programación del centro puede consultarse en la web www.cclamalagueta.com y en sus perfiles de X, Facebook, Instagram y YouTube.