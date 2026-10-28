El centro de Transfusiones de Málaga abre de forma excepcional esta tarde para quien quiera donar sangre

Archivo - Detalle de la extracción de sangre en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusiones Tejidos y Células de Málaga abrirá excepcionalmente en la tarde de este miércoles para quienes quieran acudir a donar sangre tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

En concreto, según han precisado, el Centro de Transfusiones Tejidos y Células de Málaga abrirá excepcionalmente de 17,00 a 21,00 horas de este miércoles.

Cabe recordar que el siniestro se habría registrado en la localidad toledana de Urda a las 08,54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo.

El accidente ha dejado hasta el momento al menos 64 fallecidos y 80 heridos, y es ya el segundo accidente más grave de tren desde el año 2013, cuando un Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol descarriló en Angrois.