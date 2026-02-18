Cesur afirma que la IA ya es rentable en el sur de España, aunque solo el 5% de empresas logra valor real

Jornada 'Mitos y Realidades de la IA Empresarial'. - CÍRCULO DE EMPRESARIOS DEL SUR DE ESPAÑA (CESUR)

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), con la colaboración de Canon, ha celebrado este miércoles en Málaga la jornada 'Mitos y Realidades de la IA Empresarial', un encuentro en el que se han analizado las expectativas en torno a la Inteligencia Artificial (IA) frente a su impacto real en los resultados empresariales. Los participantes han expuesto que "la IA ya es rentable en el sur de España, aunque solo alrededor del 5% de las empresas logra generar valor real a escala".

Según ha detallado la entidad en una nota, durante la sesión, líderes empresariales y expertos en innovación han coincidido en que, "pese al entusiasmo generado por la IA, la verdadera transformación solo se produce cuando la tecnología se integra en la cultura organizativa y se apoya en datos de calidad".

La conferencia inicial ha corrido a cargo de Alberto de Cárdenas, profesor en Les Roches y experto en innovación aplicada a la empresa, quien ha ofrecido una visión sobre el estado actual de la IA, distinguiendo expectativas de resultados empresariales reales. Apoyándose en datos de consultoras como BCG y Gartner, De Cárdenas ha advertido que sólo alrededor del 5% de las empresas está logrando generar valor real a escala con IA, lo que muestra la dificultad actual para transformar la inversión en impacto tangible.

Según el experto, el éxito no depende de la tecnología, sino de cómo se integra en procesos y modelos operativos reales. "La IA optimiza operaciones, pero el verdadero diferencial competitivo sigue siendo humano", ha subrayado, destacando que el 40% de los proyectos avanzados podrían cancelarse antes de llegar a producción por falta de resultados claros o de integración. Tal y como ha subrayado De Cárdenas, la adopción de IA crece, pero el valor aparece cuando se integra en la operación y en la experiencia del cliente, no sólo como herramienta aislada.

"LA IA ES RENTABLE EN EL SUR DE ESPAÑA"

En la mesa coloquio posterior, moderada por el propio De Cárdenas, se han compartido experiencias de éxito que demuestran que "la IA ya es una realidad rentable en el sur de España". En este sentido, la responsable de datos y software de Trops, Claudia Escaño, ha abordado cómo llevar la IA de los pilotos al impacto real en negocio dentro del sector agroalimentario.

Tal y como ha explicado, en Trops, la IA ya aporta valor en analítica predictiva, automatización y asistencia interna, citando dos casos: la predicción de cosecha, que mejora la planificación de recursos humanos, producción y comercial al reducir la incertidumbre, y los sistemas de riego inteligente, diseñados para optimizar el uso del agua y mejorar la calidad de la fruta.

Además, ha hecho hincapié en la importancia de los datos frente al algoritmo: "Sin una base de datos fiable y estructurada, la IA solo amplifica el ruido. El mayor freno para desplegar IA no suele ser el algoritmo, sino contar con datos de calidad y bien gestionados".

Por su parte, la responsable de IA en Aertec, Beatriz Rodríguez, ha destacado la implementación de sistemas de agentes que permiten acceder al conocimiento corporativo de la empresa. Rodríguez ha subrayado la importancia de la formación continua para normalizar la IA como herramienta cotidiana y ha enfatizado la necesidad de contar con 'AI Champions', "perfiles que actúan como puente entre la capacidad técnica y la realidad diaria del trabajador, asegurando una transformación sostenible y alineada con el negocio".

Desde la perspectiva del retorno de inversión (ROI), el director nacional de Canon Information Management Solutions, Luis de Valdés, ha aportado ejemplos numéricos. De esta forma, ha citado el caso de éxito de Grupo Puma, donde la IA permitió alcanzar un ROI en apenas un año, o el de Redur, que redujo la gestión de albaranes de 72 horas a sólo dos horas. "Existe una reticencia basada en la certeza de lo que ya funciona, aunque sea ineficiente. El desafío es generar confianza mediante la formación en todas las áreas de negocio para entender qué aporta valor y qué es sólo ruido", ha concluido De Valdés.