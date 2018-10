El ciclo 'Ilustradores que marcan tendencia' arranca en el centro cultural MVA de Málaga con Pedrita Parker

Publicado 17/09/2018 13:03:01 CET

La Biblioteca Cánovas del Castillo organiza un nuevo ciclo de conferencias bajo el título 'Ilustradores que marcan tendencia', que se celebrará a lo largo del último trimestre del año en el Centro Cultural María Victoria Atencia de Málaga capital y que comenzará este viernes con la autora malagueña Pedrita Parker.

La ilustradora malagueña Pedrita Parker es un personaje que esconde el alter ego de Estefi Martínez y a través del cual normaliza situaciones de la vida diaria, siendo ahí donde radica su mayor atractivo. La entrada a dicha conferencia será libre hasta completar aforo.

Martínez, el verdadero nombre de Pedrita Parker, es quien gestiona esta marca de alcance internacional con una tienda online con más de 300 productos, gestionando su propia marca en el ámbito nacional, según han señalado desde la Diputación, a través de un comunicado.

Ha colaborado con empresas como Beefeater, Aquarius o Coca-Cola y ha publicado dos libros con la editorial Lumen: 'Esa cosa (extraña) llamada amor' y 'Tómatelo con Karma', y el último con Lunwerg: 'No eres tú, soy yo, que me he dado cuenta de que eres lo peor'.

Tras la conferencia de Pedrita Parker, el ciclo continúa el 26 de octubre con María Hesse, que presentará su nuevo libro 'David Bowie: Una biografía', junto al escritor Fran Ruiz. Tras ello, realizará una clase magistral en la que compartirá ciertos entresijos de su carrera.

Para finalizar este ciclo, el 9 de noviembre se contará con la presencia de Alejandro Villén y Juan de Aragón Carrión, 'El Fisgón Histórico', y hablarán de su evolución como ilustradores y de sus últimos trabajos.