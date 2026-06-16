El ciclo de poesía 'Costumbre' celebra su séptima edición del 24 al 26 de junio en el Museo Carmen Thyssen Málaga

Archivo - Cartel séptima edición del ciclo de poesía 'Costumbre' - MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha organizado, con la llegada del verano, una nueva edición del ciclo de poesía 'Costumbre', que cumple en este 2026 su séptima edición, y que se celebrará en el patio del museo los días 24, 25 y 26 de junio.

El comisariado de este año recaerá en la escritora y gestora cultural Violeta Niebla, que trae la propuesta 'Sigue tú': un acercamiento a la creación compartida a través de tres parejas de artistas de distintas generaciones, según ha explicado el museo en un comunicado.

De esta manera, junto a la poesía, 'Sigue tú' permitirá que las sesiones se tornen colaborativas y se desplacen hacia otros marcos más escénicos o performativos.

El miércoles 24 arrancará el ciclo con 'Un secreto', de la mano de Manuel Mata y Alejandra Arroyo. Ambos pivotarán en torno a este concepto, no tanto como algo enterrado u oculto, sino como algo que está pendiente de compartirse.

El ciclo 'Costumbre' continuará el jueves 25 con 'El hogar pupa: poesía para construir la casa queer que soñamos', a cargo de Carmen Fuentes y Andrea Brave. Esta pareja de artistas invitará a la reflexión sobre las formas de entender el hogar y la pertenencia desde un enfoque queer.

El viernes 26 de junio será la última de las sesiones del ciclo con 'Poesía eres pus', la propuesta del dúo 'Gu!atari' que conforman los malagueños Laura Maillo y Alejandro Benito. Ellos ofrecerán una velada en donde resignificarán el acto poético para trasladarlo más allá de la palabra.

Todos los encuentros comenzarán a las 20,30 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo, aunque se recomienda realizar reserva online en la web del Museo para asegurar una plaza.