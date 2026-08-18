Del Cid valora previsión de inversión para Comisaría de Torremolinos y espera que se traduzca "en fechas y actuaciones"

Archivo - La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO TORREMOLINOS - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha valorado la inclusión de la nueva Comisaría de Policía Nacional de Torremolinos-Benalmádena en el PLISE II y la previsión de una inversión de once millones de euros y ha señalado que "representan un avance que valoramos".

"Es el resultado de una reivindicación sostenida por este Ayuntamiento y compartida con el Ayuntamiento de Benalmádena, pero ahora necesitamos que ese anuncio se traduzca en fechas y actuaciones concretas", ha señalado la regidora.

Del Cid ha incidido, asimismo, en que "el Ayuntamiento de Torremolinos ha cumplido". "Pusimos gratuitamente a disposición del Estado una parcela de más de 5.200 metros cuadrados junto a El Pozuelo y completamos un procedimiento administrativo que tuvimos que reiniciar para atender las indicaciones del propio Ministerio. El suelo está aceptado desde 2024 y no existe ninguna razón para que el proyecto permanezca hasta 2034 sin una fecha definida".

Al respecto, ha indicado que van a solicitar al Ministerio del Interior "una reunión urgente y un calendario detallado para la redacción del proyecto, la licitación y el comienzo de las obras".

"Pediremos que se empleen todas las herramientas de planificación y contratación que permita la legislación para reducir los plazos y dar prioridad a una infraestructura que atiende a dos grandes municipios y a una población que se multiplica durante buena parte del año", ha agregado.

De igual modo, ha vuelto a reiterar formalmente la petición "para que el Estado se comprometa desde ahora a ceder al Ayuntamiento la finca de la actual comisaría de calle Skal cuando se produzca el traslado". "Queremos destinar ese suelo público, situado en pleno centro de Torremolinos, a la promoción de vivienda pública protegida", ha señalado.

"No pedimos un nuevo anuncio ni una horquilla de ocho años. Pedimos un calendario. Después de años de trámites, cesiones y reivindicaciones, Torremolinos y Benalmádena", ha concluido.