Ciencia, arte y democracia, en una nueva edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga en Marbella

Cursos de verano de la UMA en Marbella - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Marbella vuelve a ser este año la sede que abre los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga que se celebrarán del 30 de junio al 3 de julio. Esta formación está organizada por la Fundación General de la UMA en colaboración con el ayuntamiento de la ciudad.

Se desarrollarán cursos sobre exploración planetaria; oncología del siglo XXI; medicina solidaria; la figura del pintor Pablo Ruiz Picasso y una master class del escritor y paleontólogo Juan Luis Arsuaga, según han informado desde la UMA en un comunicado.

En la presentación, que se ha celebrado este martes en el conocido como 'Hospitalillo', han participado María Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella; María Zaida Díaz, vicerrectora de Planificación Económica y Estratégica de la Universidad de Málaga; Eugenio J. Luque, director de la Fundación General de la UMA; Macarena Parrado, subdirectora de la Fguma; Francisco Sendra, director de la Cátedra Salud Global y Solidaria de la Universidad de Málaga, y Rosa López, presidenta de la Sociedad Malagueña de Astronomía.

ANÁLISIS POLÍTICO, SALUD Y CULTURA La reflexión política ocupará un lugar destacado con el curso 'Las crisis de la democracia', bajo la batuta de Manuel Arias Maldonado, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, que reunirá a especialistas en ciencia política, derecho, filosofía y relaciones internacionales para analizar las tensiones que atraviesan los sistemas democráticos contemporáneos.

En el ámbito de la salud y la investigación biomédica, el curso 'Oncología del siglo XXI: hacia una medicina personalizada', dirigido por Emilio Alba, catedrático de Oncología y director científico del Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (Citac), profundizará en los avances más recientes en terapias dirigidas, inmunoterapia y medicina de precisión aplicada al tratamiento del cáncer.

En paralelo, 'Salud global, medicina solidaria y cooperación internacional' abordará la dimensión social de la medicina y el papel de la cooperación internacional en la reducción de desigualdades sanitarias y en la garantía del acceso universal a la atención médica. Entre sus participantes destaca César Ramírez, fundador de la Fundación Solidario y reconocido por Forbes entre los mejores cirujanos de España.

La divulgación científica continúa con 'El ballet cósmico: eclipses solares y exploración planetaria', un seminario que combina la astronomía con el análisis de la exploración espacial contemporánea. La propuesta contará con la participación del catedrático de la UMA Javier Laserna, investigador reconocido internacionalmente y premiado por la Sociedad de Espectroscopia de Estados Unidos por sus contribuciones científicas.

El arte contemporáneo volverá a ocupar un espacio relevante con 'Picasso Superstar: relecturas y críticas desde el presente', una propuesta que revisa la figura de Pablo Picasso desde enfoques actuales vinculados a la creación artística, la museología y el pensamiento crítico contemporáneo.

El curso reunirá, entre otros, al artista Rogelio López Cuenca, Premio Nacional de Artes Plásticas, y a Fernando Castro Flórez, destacado filósofo y uno de los críticos de arte más reconocidos del panorama español.

Como cierre, el prestigioso paleontólogo y divulgador Juan Luis Arsuaga, galardonado, entre otros reconocimientos, con el Premio Príncipe de Asturias por su trayectoria investigadora, impartirá la master class 'El placer de admirar: evolución humana, ciencia y futuro'.

Todos los títulos se celebrarán en el Hospital Real de la Misericordia, con la única excepción del curso sobre Picasso, que tendrá lugar en el Museo del Grabado Español Contemporáneo.

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga están organizados por la Fundación General de la UMA en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y cuentan en esta sede con el respaldo de la Cátedra de Salud Global Solidaria de la UMA; la Fundación Bisturí Solidario, el Museo del Grabado Español Contemporáneo y la Sociedad Malagueña de Astronomía.

La matrícula está abierta a través de la web fguma.es y la asistencia es gratuita, no obstante, aquellas personas que quieran obtener un certificado oficial de la Universidad de Málaga deberán abonarlo.