Cinco detenidos, entre ellos un menor, por atracos a taxistas en Málaga - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo desde primera hora de este jueves una operación en Málaga contra los presuntos responsables de los últimos atracos a taxistas en la capital, todos consumados en el barrio de Palma-Palmilla.

En total hay cinco personas detenidas, entre ellas un menor de edad, por su presunta implicación en tres robos con violencia o intimidación a conductores profesionales, sin descartarse la participación de los autores en otros hechos delictivos de la misma naturaleza que están bajo investigación, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Asimismo, se han efectuado cinco registros, cuatro de los mismos en la zona norte de la capital, y uno en Benalmádena (Málaga). En el operativo han participado más de 60 agentes, en una operación desarrollada conjuntamente por el Grupo de Atracos de la Comisaría Provincial de Málaga y agentes de la Comisaría de Distrito Norte, con la colaboración de Medios Aéreos, Guías Caninos, Policía Científica, UPR y efectivos de varios grupos de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Siempre en superioridad numérica, los investigados actuaban en grupo de, al menos, dos personas --y hasta cuatro en uno de los robos--, demandando los servicios de un taxi en distintas zonas de la ciudad, aunque siempre con el mismo destino, en el barrio de Palma-Palmilla.

Al término de la carrera, y con ayuda de unos consortes que se sumaban a la emboscada al final del viaje, los atracadores usaban armas cortas de fuego, cuchillos y dispositivos táser para amedrentar a las víctimas, al objeto de hacerse con la recaudación.

Dos de los robos se produjeron el pasado 17 de enero, uno de madrugada y otro por la mañana. El tercero de los atracos aconteció el 25 de enero por la noche. La situación había generado una gran alarma en el gremio del taxi.

Las diligencias practicadas por los investigadores, entre las que se incluyen reconocimientos fotográficos, y también la identificación por huellas de uno de los principales objetivos, en la inspección ocular efectuada por parte de la Brigada Provincial de Policía Científica en un vehículo de una de las víctimas, condujeron a la plena identificación de los atracadores.

Finalmente, este jueves se han practicado cinco registros en domicilios, siendo detenidos cinco varones, incluido un menor, en relación con la trama. Los agentes han intervenido diversas armas blancas utilizadas en los asaltos y otras pruebas que incriminarían a los arrestados en los hechos delictivos. La investigación continúa abierta.