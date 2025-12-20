Cinco detenidos tras frustrar el asalto a una guardería de droga en Benalmádena que ocultaba dos toneladas de hachís

Archivo - Doga intervenida en una operación policial. - CNP - Archivo

MÁLAGA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una red especializada presuntamente en dar vuelcos a otros narcotraficantes. La investigación ha permitido frustrar 'in fraganti' un asalto armado a una "guardería" --lugar donde se guardaba la droga--, situada en Benalmádena (Málaga), en la que se ocultaban casi dos toneladas de hachís. Los agentes detuvieron a cinco personas.

De los detenidos, cuatro lo fueron como presuntos integrantes de la red grupo especializado en cometer los asaltos; y además se arrestó al hombre que custodiaba la droga en la vivienda. Todos han ingresado en prisión provisional. Asimismo, se han practicado cuatro registros domiciliarios en las localidades malagueñas de Benalmádena, Estepona y Benahavís, en los que se hallaron efectos que podrían considerarse un 'kit de vuelcos'.

La operación se inició, según han informado desde la Policía Nacional, cuando los agentes que realizaban una investigación sobre este grupo criminal, especializado en sustraer sustancia estupefaciente a otros narcotraficantes, se percataron de que estaban planificando un asalto a una vivienda en la que se ocultaban casi dos toneladas de hachís.

Los asaltantes llegaron a la "guardería" a bordo de una furgoneta y, mientras uno de ellos se quedaba al volante de la misma, los tres restantes cubrían sus rostros con pasamontañas y accedían al interior. Una vez dentro de la vivienda, los miembros de la organización golpearon violentamente a la víctima y la maniataron con bridas, mientras lo amenazaban con armas de fuego.

Tras obtener las llaves de la vivienda y el mando del garaje accedieron al parking con la furgoneta y, con la víctima maniatada, los asaltantes comenzaron a cargar en el vehículo los fardos de hachís que la organización guardaba en la vivienda, han precisado a través de una nota desde la Comisaría Provincial de Málaga.

Ante la inmediatez de la acción criminal, y el riesgo para la vida de la víctima, se estableció un dispositivo policial urgente para acceder a la vivienda en dos grupos. Uno de los equipos accedió por la puerta principal y se encontró al hombre maniatado y con claros signos de haber sido golpeado, por lo que se le dio asistencia y se le liberó de las bridas que sujetaban sus manos.

Según han relatado desde el Cuerpo Nacional de Policía, de forma simultánea observaron que los asaltantes, sintiéndose cercados por los agentes, se lanzaron por la terraza de la vivienda hacia la propiedad vecina para huir a la carrera hacia una de las puertas peatonales de la urbanización.

Tras una persecución a pie se logró interceptar y detener a los cuatro presuntos integrantes de la organización criminal. Además, una vez que el hombre que custodiaba las dos toneladas de hachís fue asistido, se procedió igualmente a su detención.

En el marco de este operativo, los agentes llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en varias localidades malagueñas donde intervinieron un 'kit de vuelcos' compuesto, entre otros efectos, por un revólver, un lanzadestellos policial, armas de fuego simuladas, inhibidores y detectores de frecuencia, localizadores GPS, pasamontañas, guantes, chalecos reflectantes, bridas y herramientas de apertura.