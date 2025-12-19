Intervenidos más de 2.200 kilos de cocaína y armas a una red internacional de narcotráfico entre Málaga y Holanda

MÁLAGA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta y en colaboración con las autoridades de aduana francesas, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

La operación denominada 'Levi-Lobera' ha culminado con la detención de cinco personas y la aprehensión de 2.280 kilogramos de cocaína, han indicado en un comunicado.

En concreto, la operación se inició en marzo de este año cuando los investigadores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional tuvieron conocimiento que varias personas pertenecientes a un grupo criminal pretendían enviar droga desde la localidad de Fuengirola (Málaga) hasta Holanda, utilizando para ello un camión de gran tonelaje dedicado al transporte de mercancías por carretera.

Tras el cruce de los datos obtenidos por los agentes de ambos cuerpos policiales, se decidió crear un grupo de trabajo conjunto al objeto de desarticular y detener a los miembros de este grupo criminal.

Con la información recabada por los investigadores, que fue facilitada a las autoridades de aduana francesas, el citado camión fue interceptado en territorio francés con 826 kilogramos de cocaína oculta en su interior, procediéndose a la detención de una persona.

De igual modo, esta organización criminal había enviado un segundo camión a poca distancia del primero, que también fue detectado por los investigadores en la provincia de Barcelona con 500 kilogramos de cocaína en su interior.

Las gestiones operativas realizadas por los investigadores continuaban dando sus frutos cuando, en el mes de mayo se interceptó un nuevo envío por carretera hasta Reino Unido, aprehendiéndose 200 kilogramos de cocaína, permitiendo el descubrimiento de una "guardería" donde permanecía la droga oculta en territorio británico hasta su distribución, donde se aprehendieron otros 180 kilogramos de la misma sustancia estupefaciente.

En el mismo mes de mayo, los agentes detectaron el alijo de este estupefaciente mediante embarcaciones de alta velocidad (EAV) por la costa del término municipal de Marbella (Málaga), lo que permitió que los investigadores descubrieran una nueva "guardería" de droga en la localidad malagueña de Mijas.

Cuando los investigadores fueron a registrar la misma, al percatarse de la presencia policial, los narcotraficantes prendieron fuego a la vivienda donde ocultaban el estupefaciente, al objeto de destruirla y hacerla desaparecer, teniendo los agentes que sofocar las llamas y socorrer a estas dos personas, que fueron detenidos. En la vivienda se aprehendieron 520 kilos de cocaína, varios vehículos sustraídos y un subfusil con abundante munición.

En el mes de agosto se dio por finalizada la investigación procediéndose a la fase de explotación donde se realizaron varias entradas y registros en la localidad de Mijas, localidad donde se asentaba esta organización criminal.

La operación ha culminado con la detención de cinco personas, la aprehensión de 2.280 kilogramos de cocaína, varios camiones, varios vehículos con dobles fondos practicados al efecto, tres vehículos sustraídos y un subfusil MP15.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

La operación ha sido llevada a cabo conjuntamente entre agentes pertenecientes a Udyco Costa del Sol de Policía Nacional, a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, contado con la colaboración de las autoridades de aduanas de Francia.