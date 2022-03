'Cinco lobitos' ahonda en la maternidad y las relaciones familiares en el 25 Festival de Cine de Málaga

MÁLAGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alauda Ruiz ha presentado este domingo su ópera prima 'Cinco lobitos', un retrato a la maternidad en el que la directora se ha servido de un universo íntimo y familiar para ambientar la historia con Laia Costa, Susi Fernández y Ramón Barea en el reparto. La cinta, que compite en la sección oficial del 25 Festival de Málaga, es una de las más esperadas de esta edición.

Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

La directora vasca ha presentado su último largometraje en rueda de prensa en el Cine Albéniz de Málaga. Le han acompañado las actrices Laia Costa y Susi Sánchez y los actores Ramón Barea y Mikel Bustamente. Alauda Ruiz, que se ha mostrado feliz de estar en Málaga para presentar su película, ha explicado cómo surgió 'Cinco lobitos'.

"Es una historia que nace de mi primer año de maternidad, mientras veía que empezaba otro ciclo. La maternidad es una experiencia compleja con muchas capas que me llevó a explorar las relaciones familiares, los cambios de ciclo y los roles". Ruiz ha añadido que su película está llena de rimas generacionales como las relaciones madre-hija.

Con respecto a la dirección creativa, la directora ha señalado que existía una obsesión por evitar los clichés. "No era una película de buenos y malos. Cada personaje tenía su contexto e intentamos transmitir esa idea de que todos intentamos hacer las cosas bien, aunque a veces tomemos decisiones equivocadas", ha asegurado.

La actriz Susi Sánchez ha contado que para diseñar y trabajar la interpretación de sus personajes se sirvieron de la improvisación para crear un pasado común entre ellos. Por su parte, Ramón Barea ha destacado la mirada profunda sobre las relaciones familiares que transmite 'Cinco lobitos' con pocos personajes.

Ambientada en un cine personal, íntimo y cotidiano, la película puede estar influenciada por el cine japonés, ha señalado su directora, que también ha hablado sobre la representación del afecto familiar entre los personajes a través de los cuidados.

Por su parte, la actriz Laia Costa ha reflexionado sobre la dualidad de los personajes: "Podemos odiarlos y amarlos a partes iguales. Además, el guion de Alauda aguarda detalles como la imperfección que tienen los cuatro, que hace que te puedas ver reflejado en ellos", ha asegurado.

En ese sentido, Susi Sánchez ha afirmado que en la película ve constantemente a su propia madre en el personaje que interpreta: la madre de Amaia. La actriz también ha reflexionado sobre los nuevos papeles femeninos que llegan de la mano de guionistas y directores jóvenes: "Aportan una visión más amplia y profunda y a partir de ahí crean papeles de mujeres de mi edad con peso". Sin embargo, la intérprete se considera una "privilegiada" porque "aún sigue primando el marketing a la calidad artística y dicen que es más agradable ver a una chica joven y guapa que a una mujer mayor", ha asegurado.

Otro de los temas que está impregnado en la película es el tratamiento de la muerte. La directora ha explicado que quería tratarlo de la forma más real posible, alejándose de los retratos épicos que suelen aparecer en el cine. "Normalmente nos cuesta hablar de las cosas que nos dan miedo, pero en esa búsqueda de la vida real había que tratar la muerte como en la realidad", ha concluido.