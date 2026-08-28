Cinco menores y otros dos adultos heridos en una colisión entre tres vehículos en Cártama (Málaga)

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061 de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁRTAMA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

Cinco menores, entre ellos tres bebés de entre 1 y 2 años y otros dos menores de 15 y 13 años, así como dos adultos, una mujer de 35 y un hombre de 34 años, han resultado heridos este viernes, 28 de agosto, en una colisión múltiple que ha tenido lugar en la localidad malagueña de Cártama.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de su web, consultada por Europa Press, el incidente se ha registrado sobre las 16,20 horas en el kilómetro 47 de la A-357, sentido Álora.

La sala ha recibido varios avisos que alertaban de una colisión por alcance con tres vehículos implicados. En consecuencia, se alertaba al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía.

Las últimas informaciones subrayan que cinco de los heridos han sido trasladados al Hospital Clínico Universitario.