El Cine Albéniz programa en enero y febrero en su Filmoteca una selección de obras de Park Chan-wook

La Filmoteca del Cine Albéniz de Málaga dedicará los meses de enero y febrero un ciclo especial al director y guionista surcoreano Park Chan-wook.

Este ciclo, que se proyectará los jueves en VOSE a las 19.30 bajo el título 'Venganza y obsesión: el cine de Park Chan-wook', comenzará el próximo 22 de enero con 'Oldboy' y continuará con 'Decision to leave' y 'La doncella'.

Finalizará el 12 de febrero con el preestreno del último largometraje de este aclamado autor, 'No hay otra opción', que llega a la cartelera el día 13, han indicado en un comunicado.

Las proyecciones de la Filmoteca Albéniz han obtenido hasta la fecha un significativo respaldo de público y concitan el interés con una programación de películas clásicas y de autor en versión original subtitulada en español.

Todas las películas se proyectarán en la sala 3 los jueves a las 19.30 horas a un precio general de seis euros (cinco euros para los socios del Club Albéniz). Las entradas están a la venta desde este jueves en las taquillas del Cine Albéniz, Teatro Cervantes y online a través de la plataforma www.unientradas.es.