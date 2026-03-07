La cinta 'Corredora' muestra en el Festival de Málaga una mirada nueva a los problemas de salud mental

Presentación de la cinta 'Corredora' en el Festival de Málaga. - FESTIVAL MÁLAGA

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Laura García Alonso ha presentado este sábado 'Corredora' en el 29 Festival de Málaga, su debut en el largometraje. La cineasta madrileña quiere construir una narrativa diferente sobre los problemas de salud mental con esta ópera prima que compite en la sección oficial del certamen malagueño.

En su primera película, Laura García Alonso ha escrito con Pol Cortecans la historia de Cris, una corredora de élite que sufre un brote psicótico que la obliga a alejarse de la alta competición. No todos a su alrededor podrán o sabrán cómo ayudarla pero Natalia, su hermana, será su lugar de refugio para aceptar su condición y redefinir su ritmo de vida.

Para presentar su obra, la directora y guionista se ha acompañado en rueda de prensa en el cine Albéniz con el guionista Pol Contreras y los intérpretes Alba Sáez, Marina Salas, Àlex Brendemühl.

'Corredora' es más que un debut para su directora. "Todo parte de una experiencia personal. Hay un miembro muy cercano a mi familia que tiene una enfermedad mental grave y cuando sucedió hace ya unos años, fue una época muy convulsa y con mucha incertidumbre. Al cabo del tiempo surgió la necesidad de abordar el tema", ha confesado García Alonso.

No le bastaba con abordar estos problemas como tema, sino que García Alonso espera contribuir a destruir parte del estigma que aún generan. "Algunas películas tienden a estigmatizar o a retratar a personas que tienen enfermedades mentales como villanos, asesinos, incluso bufones. Pensé que era un ejercicio muy bonito y un ejercicio de empatía plantear el tema de manera que fuese creíble y realista, ha explicado la directora, que espera "apelar a la empatía del espectador y no tanto al rechazo".

Para conseguir su propósito, la directora madrileña primero buscó un contexto para lo que quería contar, y ese fue el deporte de élite: "Nos daba una serie de ingredientes muy dramáticos". El deporte le aportó mucho más: "También nos daba esa atmósfera de mucha presión, de mucha exigencia".

Lo siguiente fue encontrar a la actriz que sacara adelante el papel protagonista con el realismo que se buscaba en 'Corredora', algo que su directora ha calificado como "uno de los mayores retos de la película".

"La verdad es que cuando encontramos a Alba fue un regalo increíble. Hicimos unos castings muy complicados porque yo pedía que las actrices interpretasen una escena muy difícil de la película, que era el brote. Cuando Alba interpretó esa secuencia, lo hizo de una manera tan intuitiva, consiguió llegar a unos estados tan profundos y tan realmente alejados de lo que estamos acostumbrados", ha revelado la directora sobre su protagonista.

Tras el flechazo, llegó un largo periodo de trabajo entre directora y actriz, en el que desarrollaron juegos e improvisaciones, que sirvieron para que la protagonista pudiera tener una base sólida de cara a la película. "Hay escenas que son pura creación de Alba", ha confesado la directora. Incluso reconoce que la escena más compleja del largometraje, es el resultado de una sola toma.

"A la hora de ir a rodar, de repente me sentía mucho más libre. Podía jugar porque sabía cuáles eran los anclas", ha recordado la joven protagonista, Alba Sáez.

Respecto al sentido último de su película, al mensaje que espera transmitir con 'Corredora', García Alonso desea que sea positivo. "Lo dejo un poco abierto. Para mí tiene ese balance tan complicado que es que haya un poco de esperanza y que haya luz al final de ese túnel", ha finalizado.