El Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 de Málaga cierra la temporada en La Térmica con la primera final provincial

El vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación de Málaga, Juan Rosas, junto al vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y delegado en Málaga, Ricardo Bandrés, en la presentación del Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 de la Diputación de Málaga cierra este sábado su 32 edición. Como novedad, este año el broche lo pone una final provincial que reunirá en las instalaciones de La Térmica a los ocho equipos mejor clasificados de cada categoría.

De esta manera, en esta edición serán un total 64 equipos y más de 250 jugadores los que competirán por proclamarse campeones provinciales. La final dará comienzo a partir de las 9,30 horas y será de entrada gratuita.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de la Diputación y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y delegado en Málaga, Ricardo Bandrés, quienes han recordado que la presente edición del circuito ha contado con un calendario de 18 encuentros que comenzaron el 19 de junio en Benalmádena (Málaga).

Este circuito ha recorrido también los municipios malagueños de Archidona, Cártama, Frigiliana, Álora, Mollina, Antequera, Rincón de la Victoria, Algarrobo, Humilladero, Torrox, Cañete la Real, Ardales, Vélez-Málaga, Campillos, Fuengirola, Marbella y Coín.

El baloncesto 3x3 es considerado el deporte de equipo urbano más popular a nivel mundial y desde 2020 es deporte olímpico. Se juega en equipos de tres jugadores en medio campo y suele practicarse en la calle, canchas o en espacios abiertos habilitados.

El circuito de la Diputación está abierto a equipos de entre tres y cuatro jugadores de todas las edades. Los equipos pueden ser mixtos, masculinos y femeninos, y se dividen en categorías preminibasket, minibasket, infantil, cadete y absoluta.

Por su parte, el vicepresidente ha recordado que el Circuito de Baloncesto 3x3 es uno de los once circuitos deportivos provinciales que organiza la Diputación este 2026. Se celebran a lo largo de todo el año, y este 2026 suman más de 200 pruebas deportivas en las que participan cerca de 30.000 personas.

Además del 32 Circuito de Baloncesto 3x3, este año se celebran el XL Circuito Provincial de Natación de Verano, el XXXIV Circuito Provincial de Atletismo, el XXXIV Circuito Provincial de Kárate, el XXXII Circuito de Ajedrez, el XXVIII Circuito de Ciclismo, el XXVI Circuito de Triatlón, el XXV Circuito de Orientación, el XX Circuito Provincial de Natación de Invierno, el VI Circuito de Bádminton y el IV Circuito de Petanca.