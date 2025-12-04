El cirujano general de Vithas Málaga y maratoniano recomienda una "mentalidad flexible" para afrontar una maratón

El doctor Santiago Mera Velasco, cirujano general del Hospital Vithas Málaga y maratoniano. - VITHAS MÁLAGA

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El doctor Santiago Mera Velasco, cirujano general del Hospital Vithas Málaga, servicio médico oficial de la Generali Maratón de Málaga, que se celebra el 14 de diciembre, y primer médico malagueño en completar los seis maratones más importantes del mundo, --también conocidos como Abbott World Marathon Majors--, ofrece consejos a los corredores y recomienda sobre todo tener "una mentalidad flexible".

"Más allá de los tiempos, tener una mentalidad flexible y recordar por qué estamos allí son claves para afrontar con éxito una maratón", ha manifestado el facultativo en una nota remitido por el grupo hospitalario con motivo de la próxima celebración de la Generali Maratón de Málaga, con una participación prevista que supera ya los 20.000 corredores entre la modalidad de maratón y media maratón.

La experiencia del especialista en este tipo de competiciones le ofrece una doble perspectiva a la hora de prepararlas. "Compaginar mi labor sanitaria con mi pasión por el running me permite ver la maratón desde dos perspectivas: la del atleta que sabe de primera mano lo que significa enfrentarse a 42 kilómetros, y la del médico que entiende qué ocurre dentro del cuerpo cuando lo sometemos a un esfuerzo tan prolongado", ha dicho.

Según ha asegurado, "cada carrera es un test físico, pero también fisiológico y mental". Y los que llevamos tiempo en esto sabemos que la diferencia entre un buen día y un mal día puede estar en pequeños detalles que marcan la diferencia", ha apostillado.

Uno de estos detalles, ha apuntado, es la correcta hidratación antes, durante y después de completar la prueba. En cuanto a la estrategia a seguir a este respecto, el doctor Mera lo tiene claro: "Hidratación sí, pero nunca en exceso".

En Málaga durante el mes de diciembre normalmente se corre con temperaturas suaves, así que no hace falta beber de más. La clave está en beber con planificación, no por impulso: pequeños sorbos, electrolitos según necesidad y evitar la hiponatremia (pérdida excesiva de sodio), que es tan peligrosa como la deshidratación.

En cuanto a la alimentación, lo más importante es evitar experimentos; "nada nuevo el día de la carrera. Usa lo que ya sabes que te funciona".

Desde un punto de vista psicológico, la clave para el cirujano radica en tener una mentalidad flexible. "Puedes tener un objetivo de tiempo, pero también debes tener un plan B. Las maratones no siempre salen como uno quiere: una molestia, un kilómetro mal gestionado, un día flojo...La cabeza debe estar preparada para adaptarse. Cuando aparece el bajón, ayuda recordar por qué estás allí: por salud, por superación personal, por disfrutar. Ese recordatorio es un gran motor", ha recordado.

El doctor Mera tiene, además, "una premisa básica: escucha siempre a tu cuerpo". Y es que ha señalado que la mayoría de las urgencias que suceden durante o después de una maratón están precedidas por señales que el corredor ignoró previamente, tales como mareos, molestias torácicas, visión borrosa o una fatiga fuera de lo normal. "Nada de eso hay que pasarlo por alto", ha instado.

"Tener la lucidez de parar a tiempo demuestra más fortaleza que seguir por orgullo. El cuerpo suele enviarnos señales (a veces silenciosas), pequeñas pistas que muchos corredores pasan por alto: una molestia que aparece siempre en el mismo punto, una rigidez matutina que dura más de lo normal, una sensación de pinchazo intermitente en el gemelo, una pérdida de técnica sin razón aparente, o cambios en la pisada cuando ya estás cansado", ha dicho.

También el simple hecho de que el dolor "migre" o aumente al día siguiente puede ser otra de las señales que si se identifican "a tiempo puede evitar una rotura o una tendinopatía que te deje fuera semanas", ha afirmado.

Además de estas recomendaciones y consejos, el facultativo hace hincapié en tener bajo control el mayor número de cuestiones. "Antes de la carrera, calentamiento progresivo y sin estrés. Durante la prueba, ritmo controlado desde el inicio. Esto es importante recordarlo porque la emoción del ambiente malagueño invita a salir demasiado rápido y podemos pagarlo caro más adelante", ha aseverado.

"La hidratación planificada, la alimentación conocida, y atención constante a nuestras sensaciones son claves durante el trascurso de la carrera. Y una vez crucemos la línea de meta no debemos dejarnos caer al suelo sin más. Caminemos, hidratémonos con calma, comamos algo ligero y permitamos que la frecuencia cardíaca se normalice", ha incidido, al tiempo que ha reiterado que si tras la carrera "notamos algo que no encaja, acudamos al hospital de campaña y consultemos sin esperar".

Para terminar, el primer médico malagueño en completar los Abbott World Marathon Majors deja un último mensaje a los miles de corredores que se calzarán las zapatillas el 14 de diciembre: "Una maratón es un reto increíble, pero no debe convertirse en un riesgo innecesario. Correr es salud cuando se hace con cabeza. Disfrutemos del recorrido, de la ciudad, del ambiente y, sobre todo, respetemos nuestro cuerpo. Llegar a meta con una sonrisa vale infinitamente más que llegar con una lesión. Ese es el verdadero triunfo".