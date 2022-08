La ciudad de Málaga dedica en septiembre un festival al guitarrista universal Pepe Romero

MÁLAGA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga va a acoger, del 22 al 30 de septiembre, la primera edición de un festival de guitarra en homenaje a Pepe Romero, en el que va a participar el propio concertista malagueño universal y afincado en Estados Unidos.

Su trayectoria triunfal en todo el mundo no le ha restado en ningún momento su recuerdo y su amor por Málaga, razón por la el Ayuntamiento se une, como colaborador principal, a la iniciativa presentada por la European Guitar Foundation para organizar el 'Pepe Romero Guitar Festival-Málaga'.

Así, durante dos semanas se podrán presenciar diversos conciertos de diferentes estilos, siempre centrados en la guitarra española. Serán ocho conciertos, tres de ellos gratuitos, y el propio Pepe Romero será el encargado de abrir el festival, que nace en su honor.

El programa ha sido presentado este martes de la mano del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, acompañado del vicepresidente de la Diputación, Manuel Marmolejo; el guitarrista Pepe Romero, y el director de la European Guitar Foundation, Vicente Coves.

En concreto, el ciclo de conciertos comenzará el día 22 de septiembre en la plaza de toros de La Malagueta con el concierto inaugural a las 21.00 horas. El maestro Pepe Romero abrirá el festival que lleva su nombre con la pieza más querida y que más derechos de autor recauda en todo el mundo, el 'Concierto de Aranjuez' del maestro Rodrigo. También se interpretará el 'Concierto de Málaga' del compositor, guitarrista y padre de Pepe Romero, Celedonio Romero.

La Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por su titular, el Maestro José María Moreno, acompañará a Pepe Romero en este estreno, que tendrá un precio simbólico de diez euros.

El día 23 de septiembre, el Patio de Surtidores de La Alcazaba acogerá a otro de los grandes nombres que tiene la guitarra española en el mundo y que también es malagueño, Rafael Aguirre. Ofrecerá un recital con música de Paco de Lucía, Isaac Albéniz, Chopin, Joaquín Rodrigo, entre otros.

Las mañanas del 24 y 25 de septiembre habrá dos conciertos gratuitos, ambos a las 12.00 horas. Uno de Davinia Ballesteros, guitarrista flamenca y clásica nacida en Málaga, que interpretará un recital en solitario el día 24 en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Por su parte, Carmen Muyor y Quique Peña actuarán en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga el día 25. Ambos serán con entrada libre hasta completar el aforo.

También el 24 de septiembre, a las 21.00 horas, será uno de los momentos álgidos del festival con la participación del legendario actor Héctor Alterio con la gran guitarra del compositor y concertista José Luís Merlín. Interpretarán su espectáculo 'Como hace 3000 años', con el que han cosechado grandes éxitos. El concierto se celebrará en la Plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro.

Además, el 25 de septiembre a las 20.00 horas, uno de los grandes guitarristas flamencos de la actualidad y de los más solicitados, Daniel Casares, actuará en el Teatro Echegaray.

Ya el 28 de septiembre, a las 19.00 horas, actuará el maestro de la guitarra José Miguel Moreno, considerado referencia absoluta mundial en la interpretación en instrumentos de cuerda pulsada históricos. El concierto transcurrirá en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina.

Por último, el 30 de septiembre a las 21.00 horas clausurará el festival una de las leyendas vivas de la música española Amancio Prada. Amancio vuelve a Málaga tras varios años, para interpretar un programa que recorrerá todos sus grandes éxitos únicamente acompañado de su guitarra española. El concierto será en la Plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro.

PEPE ROMERO

José Romero Gallego, conocido como Pepe Romero, nació en Málaga el 8 de marzo de 1944. Hijo del gran Celedonio Romero, una de las grandes guitarras del siglo XX, y hermano de los genios de la guitarra Celín y Ángel Romero, Pepe debutó a los siete años en el Teatro Lope de Vega de Sevilla y creó junto a su padre y hermanos el legendario Cuarteto Los Romero.

En 1958 emigraron a Estados Unidos, y en sólo unos meses periódicos como el New York Times comenzaron a llamarlos The Royal Family of the Guitar. Desde los Kreutzers no se había dado una familia de virtuosos de tal calado e importancia para el devenir de la música y la guitarra.

Compaginando su carrera con el cuarteto, Pepe comenzó pronto una carrera fulgurante que continúa hasta hoy día. Ha sido condecorado por reyes y jefes de Estado, doctorado Honoris Causa por varias universidades y homenajeado y vitoreado en el mundo entero. Según Señala Vicente Coves, "es poseedor de una musicalidad exquisita y una técnica sin precedentes".

Los grandes compositores del siglo XX y XXI le han dedicado y compuesto sus obras exclusivamente para él y sus cualidades. Cabe destacar a Federico Moreno-Torroba y a Joaquín Rodrigo, quien le dedicó su último concierto para guitarra y orquesta, 'Concierto para una fiesta' y estrenó dos conciertos más del maestro, 'Concierto Andaluz', dedicado para su familia, y 'Concierto Madrigal'.

Coves apunta que "el legado discográfico de Romero no tiene precedentes". En 1958, con 14 años y nada más llegar su familia a Estados Unidos, firma un contrato con Mercury Records (después Philips Classical, y después Universal) que le llevaría a grabar más de 70 discos y varios DVD bajo los sellos Mercury Records, Philips Classical, Deutsche Grammophonn, Naxos y Decca.

La vida de Los Romero y de Pepe Romero ha estado por entero dedicada la guitarra española. Su emigración no sólo fue una acertada decisión; fue también reconocimiento y añoranza de sus raíces y recuerdos, que les unían a la ciudad que les vio nacer y a la que dedicaban un homenaje constante en cada concierto y auditorio del mundo.