CM Málaga 2026 reunirá experiencias inmersivas, inteligencia artificial y tecnologías aplicadas al patrimonio cultural

Los asistentes podrán conocer propuestas que emplean estas tecnologías para ofrecer nuevas formas de interpretar y difundir el patrimonio, el arte y la historia a través de recreaciones virtuales, contenidos interactivos y entornos multiusuario - FYCMA

MÁLAGA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La innovación aplicada a la cultura volverá a ser protagonista en CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum. Los días 22 y 23 de junio, Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), del Ayuntamiento de Málaga, acogerá una propuesta expositiva en la que convivirán experiencias inmersivas y contenidos interactivos, junto a herramientas de inteligencia artificial, soluciones de accesibilidad o tecnologías orientadas a la gestión inteligente del patrimonio.

Las experiencias inmersivas y los desarrollos de realidad virtual serán algunos de los principales atractivos de la convocatoria. Los asistentes podrán conocer propuestas que emplean estas tecnologías para ofrecer nuevas formas de interpretar y difundir el patrimonio, el arte y la historia a través de recreaciones virtuales, contenidos interactivos y entornos multiusuario.

Entre ellas destacan experiencias como 'Las metamorfosis de Guernica', que participará en CM Málaga a través de un punto informativo, así como 'Malaca Romana', una propuesta de realidad virtual que permite explorar el yacimiento arqueológico ubicado bajo el Museo Carmen Thyssen Málaga.

También se presentarán soluciones como 'Be Heritage', una propuesta de realidad virtual multiusuario centrada en la interpretación del patrimonio, junto a otros entornos inmersivos inspirados en referentes históricos y culturales como el Titanic, Gaudí, el Coliseo o el antiguo Egipto.

La inteligencia artificial tendrá también un papel destacado dentro de la oferta expositiva. Entre las soluciones presentes se encuentran audioguías inteligentes y personalizadas, avatares interactivos o sistemas de análisis de la experiencia del visitante que permiten adaptar los contenidos a los intereses y necesidades de cada público.

Otro de los ejes protagonistas será la aplicación de la tecnología al patrimonio cultural. La zona expositiva reunirá proyectos centrados en la digitalización, conservación y difusión del patrimonio, así como iniciativas basadas en gemelos digitales y rutas culturales inteligentes.

Los visitantes podrán descubrir, por ejemplo, herramientas para la recreación virtual de espacios históricos y soluciones orientadas a una gestión más sostenible de los destinos patrimoniales, como es el caso del programa europeo Interreg Euro-MED.

La accesibilidad ocupará igualmente un lugar relevante en CM Málaga 2026, con soluciones y contenidos digitales diseñados para favorecer el acceso universal a la cultura mediante experiencias multisensoriales y herramientas adaptadas a diferentes perfiles de usuarios.

Junto a ello, el foro dará cabida a tecnologías y servicios especializados para museos, centros culturales y espacios expositivos, incluyendo soluciones para la digitalización y preservación de colecciones, sistemas de visualización de contenidos, equipamiento técnico, iluminación museística, conservación, acondicionamiento de espacios o transporte de obras. Asimismo, habrá cabida para la moda y diseño vinculado a museos, así como productos culturales y merchandising especializado.

La propuesta incluirá además experiencias participativas que exploran la relación entre cultura, percepción y sostenibilidad. Entre ellas destaca una muestra internacional que invita a reflexionar sobre las diferencias culturales en torno a la alimentación a través de productos considerados inusuales en distintas partes del mundo y una experiencia basada en el olor, la vista y el gusto.

El espacio expositivo se completará con iniciativas vinculadas a la artesanía, la creación contemporánea, la formación especializada y el talento emergente, ofreciendo a los profesionales una visión global de las tendencias y herramientas que están impulsando la transformación del sector. Cabe destacar la participación de las universidades de Málaga, Navarra o la Alfonso X el Sabio (UAX) con contenidos formativos especializados.

INSTITUCIONES Y ECOSISTEMA CULTURAL

CM Málaga contará también con la participación de distintas administraciones e instituciones culturales que presentarán proyectos y servicios vinculados a la innovación en el sector. El Ayuntamiento de Málaga mostrará la actividad de los museos e instituciones culturales de la ciudad, junto a proyectos del Polo Nacional de Contenidos Digitales y de las incubadoras de Promálaga vinculadas al emprendimiento creativo.

La Junta de Andalucía dispondrá de un entorno de trabajo para museos y presencia de iniciativas empresariales culturales. También la Junta de Castilla-La Mancha participará con un espacio para instituciones culturales y museos, además de una muestra de artistas jóvenes de su territorio.

En el apartado internacional, Andalucía Trade ofrecerá asesoramiento sobre financiación europea para el sector cultural y creativo, junto a la participación de una delegación internacional de profesionales. La Comisión Europea presentará el sistema de protección de indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales (CIGI), orientado a la valorización de la producción artesanal e industrial europea.

FINALISTAS, PREMIOS Y CONVOCATORIAS

CM Málaga volverá a poner el foco en el reconocimiento del talento y la innovación a través de dos de sus convocatorias más representativas. El II Premio al Diseño Innovador y Sostenible para Tiendas de Museos e Instituciones Culturales distinguirá propuestas capaces de aportar valor a los espacios comerciales vinculados a museos e instituciones culturales mediante criterios de creatividad, sostenibilidad e innovación.

En esta edición, los proyectos finalistas son ArtCapsule de Museums Workshop, que transforma la experiencia museística a través de cápsulas coleccionables enriquecidas con contenido digital interactivo; Pieza Viva por parte de Novelingo, una línea de souvenirs interactivos para tiendas de museos, y Pintar el Pasado de la mano de Ideosmedia Estudio Creativo, un kit didáctico con reproducciones de piezas patrimoniales, pinturas al agua y pincel.

Por su parte, la IV Open Call for Startups reconocerá iniciativas emprendedoras con capacidad para impulsar la digitalización y la innovación en el ecosistema cultural. Los proyectos finalistas de esta convocatoria son ArtCentrica, una herramienta didáctica; Escena 4.0, orientada a la creación de espacios culturales inmersivos, sostenibles y modulares, y QX, un asistente de inteligencia artificial para ofrecer información multilingüe a los visitantes. Además, CM Málaga otorgará una mención especial a Preventia, una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial diseñada para optimizar la gestión y mantenimiento del patrimonio cultural.

CM Málaga está organizado por FYCMA con la colaboración del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, junto a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con el apoyo de Diario Sur. Son partners institucionales Andalucía Trade - Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía y Acción Cultural Española. Gnoss es partner tecnológico y Fundación Unicaja y EulenArt son Golden partners. Asimismo, Abacus Idea y los Museos de Castilla-La Mancha, dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, son Silver partners.