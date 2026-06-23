CM Málaga reconoce a la startup 'QX' y al proyecto 'Artcapsule' en sus premios a la innovación cultural

Ganador y finalistas IV Open Call for Startups - FYCMA

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, ha cerrado este martes su quinta edición en Fycma, con la entrega de los galardones a startup 'QX' y el proyecto 'Artcapsule' que reconocen el talento, la innovación y la sostenibilidad en el sector cultural, dentro de la 'IV Open Call for Startups' y el 'II Premio al Diseño Innovador y Sostenible'.

El acto de clausura ha contado con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la directora general de Museos y Conjuntos Culturales de la Junta de Andalucía, Aurora Villalobos; y el director general de Diario Sur, Antonio González.

Asimismo, en la entrega de premios han participado la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; la responsable de Artes Plásticas de Fundación Unicaja, Emilia Garrido; y Ana Zaragoza de 42 Málaga Fundación Telefónica.

Según han explicado desde Fycma en un comunicado, en la 'IV Open Call for Startups', una iniciativa que busca identificar, dar visibilidad y apoyar proyectos innovadores capaces de aportar nuevas soluciones al ecosistema cultural, ha resultado ganadora la startup 'QX', cuyo proyecto se basa en un asistente de inteligencia artificial para ofrecer información multilingüe a los visitantes.

Ha recibido un premio económico de 500 euros, así como la posibilidad de participar en la próxima edición del evento. 'Escena 4.0', orientada a la creación de espacios culturales inmersivos, sostenibles y modulares, ha resultado finalista junto a 'ArtCentrica', con una herramienta didáctica que permite a los usuarios explorar más de 8.000 obras artísticas de forma interactiva.

Este año, como novedad, el comité de evaluación ha otorgado una mención especial a 'PreventIA', una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial diseñada para optimizar la gestión y el mantenimiento del patrimonio cultural.

La convocatoria ha recibido un total de 17 candidaturas, que han sido evaluadas por un comité multidisciplinar integrado por representantes de instituciones culturales, organismos públicos, entidades de innovación, universidades y organizaciones especializadas en cultura y tecnología.

Entre ellas se encuentran 42 Málaga Fundación Telefónica; Acción Cultural Española; Andalucía Trade; la Asociación de Museos y Museógrafos de Andalucía; Avixa; el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial, y Captación de Inversiones, y el Área de Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Fomento del Empleo y Juventud.

Así como Ciuden; la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; la Diputación Provincial de Málaga; EIT Culture & Creativity; Fundación Unicaja; ICOM España; Inmersive VR; el Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Universidad de Málaga.

CM Málaga ha reconocido el trabajo de los artistas que realizan productos y servicios para las tiendas de museos e instituciones del sector a través de la segunda edición del Premio al Diseño Innovador y Sostenible para Tiendas de Museos e Instituciones Culturales.

El galardón ha recaído en la iniciativa 'ArtCapsule', de Museums Workshop, una propuesta que transforma la experiencia museística a través de cápsulas coleccionables enriquecidas con contenido digital interactivo. Ha recibido como premio una dotación económica de 500 euros y participación en la próxima edición de CM Málaga.

Han quedado finalistas el proyecto 'Pieza Viva', de Novelingo Studio, una línea de souvenirs interactivos para tiendas de museos, y 'Pintar el Pasado', de Ideosmedia Estudio Creativo, un kit didáctico con reproducciones de piezas patrimoniales, pinturas al agua y pincel. El premio ha contado con ocho candidaturas procedentes de creadores, diseñadores y profesionales.

La selección de las propuestas finalistas y ganadoras ha corrido a cargo de un jurado especializado integrado por representantes de entidades de referencia en los ámbitos de la museología, la gestión cultural, el diseño y la artesanía, como el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, y la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos municipales y culturales; la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA), European Crafts Alliance, ICOM España, Laie, Palacios y Museos, y la tienda del Museo Thyssen Málaga.

En el marco de CM Málaga se ha desarrollado el II Ideatón 'Cultura en Código: Transformando la cultura a través de la tecnología', que promueve el Área de Cultura y Patrimonio Histórico en colaboración con 42 Málaga Fundación Telefónica.

El objetivo de la convocatoria ha sido impulsar la transformación digital y promover nuevas vías de negocio para los agentes culturales malagueños mediante el planteamiento y resolución de retos tecnológicos relacionados con los desafíos que plantea la digitalización en el ámbito de la cultura.

Durante la celebración, los participantes han trabajado para desarrollar propuestas capaces de dar respuesta a estos retos, combinando creatividad, conocimiento tecnológico y visión de futuro. Ha resultado ganador el proyecto 'Kmina' de José Miguel Buendía, Andrés Cervantes y Sabina Mangiavacchi.

El segundo premio ha sido para 'SYLA' presentado por Emilio García Burgos, Manuel Morales Gómez y María Ramos Ruíz; mientras que 'Impulsa Creativa IA' de Leía Martín y Alejandro Amorós se ha alzado con el tercer premio.

CM MÁLAGA: CULTURA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Con la participación de más de 1.200 profesionales, CM Málaga 2026 ha vuelto a situar a Málaga como punto de encuentro internacional para la cultura, la tecnología y la innovación.

Durante dos jornadas, el foro ha reunido a representantes de más de 180 entidades culturales, instituciones y 16 países, favoreciendo el intercambio de conocimiento, la cooperación profesional y el desarrollo de nuevas alianzas para el futuro del sector cultural.

En este sentido, la edición ha puesto de manifiesto el creciente interés por la aplicación de la tecnología a la cultura y su capacidad para transformar la creación artística, la conservación del patrimonio y la experiencia de los públicos.

Asimismo, ha evidenciado el potencial de la innovación para generar nuevas oportunidades de colaboración, impulsar modelos más accesibles y sostenibles y ampliar las formas de relación entre las instituciones culturales y la ciudadanía.