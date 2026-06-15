CM Málaga reunirá a más de 180 entidades y 90 expertos internacionales para impulsar la innovación cultural

Presentación de CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, en la edición de 2026. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, encuentro profesional internacional que une cultura y tecnología, celebrará su quinta edición los días 22 y 23 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma), dependiente del Ayuntamiento de la capital, y conectará a más de 180 entidades entre museos, centros culturales, patrimonio, empresas tecnológicas, startups e instituciones con soluciones transformadoras, modelos de gestión avanzados y proyectos pioneros aplicados al ecosistema cultural.

Además, participarán unos 90 expertos internacionales del sector cultural y la innovación. Precisamente, consolida su posicionamiento internacional con la representación de 16 países, que son Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Así lo han dado a conocer este lunes en rueda de prensa la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, y edil responsable de Fycma, Alicia Izquierdo; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; la directora general de Innovación y Promoción Cultural de la Junta de Andalucía, Pía Halcón, y la redactora jefa de Diario Sur, Ana Pérez-Bryan.

CM Málaga 2026, evento bienal, refuerza en esta edición su papel "como espacio estratégico donde presentar y explorar avances tecnológicos, nuevos enfoques y oportunidades de colaboración público-privada, consolidando un entorno inspirador que redefine el papel de la cultura como motor de progreso, bienestar social e impacto positivo".

Así, contará con una zona expositiva con 40 expositores con soluciones tecnológicas, servicios especializados y proyectos innovadores dirigidos a museos, instituciones culturales o espacios patrimoniales. Se podrán encontrar desde aplicaciones holográficas en el ámbito cultural hasta exposiciones inmersivas como 'Las metamorfosis de Guernica' o sobre el antiguo Egipto.

Junto a esto, simulaciones de realidad virtual, como 'Be Heritage', propuesta de realidad virtual (VR) multiusuario centrada en el patrimonio; 'Malaca Romana', proyecto que muestra en VR el yacimiento arqueológico del subsuelo del Museo Carmen Thyssen Málaga; así como entornos inmersivos sobre el Titanic, Gaudí o el Coliseo, entre otros. También estarán presentes dispositivos de audioguías vinculados a la inteligencia artificial.

Han destacado que CM Málaga cuenta con el respaldo de un ecosistema de colaboradores públicos y privados. Entre ellos, Acción Cultural Española, Gnoss, Fundación Unicaja, EulenArt, Abacus Idea y los Museos de Castilla-La Mancha. También Andalucía TRADE, que desarrollará un plan integral para difundir sus servicios en inversión, innovación, internacionalización, financiación y transferencia de conocimiento.

Además, la agencia organizará una misión internacional con compradores del sector museístico y cultural procedentes de ocho países y dispondrá de un espacio expositivo propio con sesiones técnicas, asesoramiento y actividades de networking para fomentar sinergias y cooperación internacional.

La cita congregará a expertos y profesionales del ecosistema cultural. Con el título 'El fluir posdigital: entre la génesis artística, la mirada y la huella', el V Simposio Internacional sobre Soluciones Digitales en Museos y Entidades Culturales abordará los límites del arte digital o cómo la irrupción de la inteligencia artificial está redefiniendo la creación artística.

Dirigido por Lucía Ybarra y Rosina Gómez-Baeza, fundadoras de la consultora YGBART, el simposio estará dividido en tres bloques en los que participarán artistas, académicos y especialistas pertenecientes a entidades e instituciones del sector, como la Universidad Autónoma de Barcelona, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Rhizome, New Art Centre, la Fundación Onassis y la Universidad Complutense de Madrid.

Junto a ello, se celebrarán las IV Jornadas Técnicas Internacionales para profesionales del sector cultural y tecnológico para favorecer el intercambio de conocimiento y la generación de sinergias entre cultura, tecnología, disciplinas creativas y territorio.

La tecnología audiovisual como motor de nuevos lenguajes culturales, el storytelling y las nuevas narrativas culturales, la artesanía en la era digital y la conservación del patrimonio serán algunos de los puntos que tratarán los profesionales de entidades, instituciones e iniciativas, como AVIXA, Circo del Sol, San Diego Comic-Con Málaga, Paris Musées, Ciência Viva, KHM Museum Museo de Historia del Arte de Viena, Centre des Monuments Nationaux, European Crafts Alliance (ECA), Fondation Louis Vuitton, SOHRLIN, el Digital Storytelling Lab de la Universidad de Columbia o la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales de la Junta de Andalucía.

Complementa la oferta las sesiones de los talleres para profesionales de la cultura, concebidas para el aprendizaje activo y el intercambio entre expertos, generando un espacio de trabajo práctico y dinámico en el que ampliar la formación en torno a diferentes temáticas vinculadas con la innovación.

Entre las instituciones y entidades destacadas con participación en los workshops están la Universidad IUAV de Venecia, Club Innovation & Culture CLIC, EIT Culture and Creativity, el Patronato de la Alhambra y Generalife, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la Real Fábrica de Tapices, el Museo Picasso, la Fundación Rafael Pérez Estrada o el Museo Carmen Thyssen de Málaga.

Igualmente, el foro ha impulsado iniciativas como la IV Open Call for Startups, que distinguirá el proyecto capaz de favorecer la implementación de soluciones avanzadas, contribuyendo a una mayor sostenibilidad, accesibilidad y proyección del sector como motor de desarrollo económico y social.

Las iniciativas finalistas son ArtCentrica, una herramienta didáctica; Escena 4.0, orientada a la creación de espacios culturales inmersivos, sostenibles y modulares, y QX, un asistente de inteligencia artificial para ofrecer información multilingüe a los visitantes. CM Málaga otorgará una mención especial a Preventia, plataforma tecnológica basada en IA diseñada para optimizar la gestión y mantenimiento del patrimonio cultural.

A su vez, se convoca una nueva edición del Premio al Diseño Innovador y Sostenible para Tiendas de Museos e Instituciones Culturales para visibilizar el talento de los diseñadores, ilustradores y artesanos que realizan productos y servicios para estos lugares.

Este 2026, los proyectos finalistas son ArtCapsule de Museums Workshop, que transforma la experiencia museística a través de cápsulas coleccionables enriquecidas con contenido digital interactivo; Pieza Viva por parte de Novelingo, una línea de souvenirs interactivos para tiendas de museos, y Pintar el Pasado de la mano de Ideosmedia Estudio Creativo, un kit didáctico con reproducciones de piezas patrimoniales, pinturas al agua y pincel.

Asimismo, el Área municipal de Cultura y Patrimonio Histórico, en colaboración con 42 Málaga Fundación Telefónica, impulsan una nueva edición del II Ideatón 'Cultura en Código: transformando la cultura a través de la tecnología', iniciativa que planteará in situ a los participantes retos tecnológicos con el objetivo de impulsar soluciones innovadoras para la digitalización en la industria cultural y potenciar su transformación y nuevas vías de negocio.

CM Málaga está organizado por Fycma con la colaboración del Área de Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga, junto a la Consejería de Cultura y Deporte, con el apoyo de Diario Sur. Son partners institucionales Andalucía Trade, Gnoss es partner tecnológico y Fundación Unicaja y EulenArt son Golden partners. Asimismo, Abacus Idea y los Museos de Castilla-La Mancha, dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, son Silver partners.