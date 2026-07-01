Coco Green, Gran Premio y Señor Torrance serán los protagonistas este sábado en Málaga con Brisa Ciudad Jardín

Cartel Brisa en tu Barrio - FESTIVAL BRISA

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Brisa en tu Barrio continúa expandiendo su propuesta cultural por la ciudad de Málaga con Brisa Ciudad Jardín, una iniciativa que acerca la música en directo a distintos rincones de la capital. Así, el próximo 4 de julio, el Auditorio Manolo Doña, en Ciudad Jardín, acogerá una nueva jornada de conciertos gratuitos que reunirá a tres destacadas bandas del panorama alternativo y emergente.

La programación comenzará a las 20,00 horas con la actuación de 'Coco Green'. Este músico y cantautor criado en Málaga, despliega un estilo que mezcla el pop costero, con ritmos africanos y el surf rock. Green se hizo muy popular tras conquistar a los famosos 'coaches' del programa de televisión La Voz, según han informado desde la organización en un comunicado.

A las 21,20 horas será el turno de 'Gran Premio'. Este quinteto de indie pop afincado en Málaga nutre su sonido de la psicodelia, el funk, el disco y los destellos del folclore de su tierra. Sus letras se mueven con soltura entre los enamoramientos, los desengaños, lo cotidiano y lo trascendental, siempre con una mirada cargada de ironía y melodías altamente pegadizas.

La banda está integrada por músicos experimentados de la escena alternativa malagueña provenientes de formaciones como Los Jarvis o Stone Pillow.

'Señor Torrance' pondrá el broche final a la noche a partir de las 22,40 horas. La banda, creada en Marbella (Málaga) en 2021 a partir de restos del naufragio de otros grupos locales, basan su estilo en melodías pop, letras irónicas, y guitarras potentes con sintetizadores de los años 80.

En 2025 resultaron ganadores del concurso de bandas 'Alhaurin Rock' y fueron flamantes finalistas del certamen 'Marbella Talent'. Brisa en tu barrio ha regresado esta edición a lo grande, con un cartel donde la calidad, variedad de estilos y tendencias musicales vuelven a ser la nota predominante.

La presente edición cuenta con cinco ubicaciones y cinco fechas. Las siguientes citas del ciclo, tras Las Flores y Ciudad Jardín, serán el 11 de julio en el Parque de la Higuereta (Churriana), 17 de julio en Playa Virginia (El Palo) y 18 de julio en Tabacalera (Huelin / Carretera de Cádiz).

Brisa Ciudad Jardín forma parte de la programación paralela de Brisa, consolidando un proyecto que apuesta por una cultura abierta, accesible y cercana, llevando experiencias musicales de calidad más allá de los grandes escenarios y convirtiendo los barrios en protagonistas de la actividad cultural de la ciudad. Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja.