Colas en la estación de autobuses de Málaga tras la cancelación de trenes por el accidente en Urda (Toledo)

Colas registradas este miércoles en la Estación de Autobuses de Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de pasajeros que tenían previsto viajar desde Málaga a Madrid en tren este miércoles se han agolpado durante la mañana en la estación de autobuses de Málaga para buscar alternativa a su desplazamiento tras la cancelación de la conexión ferroviaria de Madrid con el corredor sur debido al accidente en Urda (Toledo).

Así, según han informado desde la compañía InterBus a Europa Press, han habilitado un servicio especial de transporte a la 13,45 horas de este miércoles con un refuerzo de cuatro autobuses con destino Madrid. También la compañía ha informado de que tiene previsión de reforzar la ruta Málaga-Madrid durante esta semana.

Entre los pasajeros que han acudido a la estación de autobuses de Málaga está Mercedes, que ha lamentado que tras una espera "de una hora en la cola" para comprar un billete de autobús, finalmente no podrá viajar este miércoles. "Me han dicho que descargue la aplicación y que esté atenta por si finalmente hay servicios especiales hoy o mañana, pero ya está agotado todo".

Como alternativas de desplazamiento, no ha contemplado viajar a Madrid en avión "porque el asiento cuesta 200 euros actualmente", por lo que ha dicho que estará "atenta" al teléfono en caso de que efectivamente sí se habiliten nuevos autobuses para cubrir la ruta.

"Sólo me queda resignarme", ha relatado Mercedes, al tiempo que ha afeado a la compañía que cerrase la taquilla de consultas a las 14,00 horas y que "simplemente han comunicado que estén atentos a la aplicación".

Asimismo, ha advertido de que "varios jóvenes me han ofrecido en la estación un asiento dentro de una furgoneta que se dirigía a Madrid por 150 euros", según su testimonio.

Por su parte, Juan, de 23 años, tenía un billete de AVE dirección Madrid para este miércoles a las 17,55 horas y que tenía que hacerlo por "motivos laborales". En este sentido, ha agregado, en declaraciones a Europa Press, que "en cuanto me enteré de la noticia, dentro de la tragedia, compré el billete de autobús". Asimismo, ha dicho que para el viaje de regreso lo hará "en coche o en avión".

Carolina y Francisco, de 50 y 54 años, respectivamente, han asegurado que han aguardado "más de una hora de espera" para alcanzar la taquilla de venta de billetes de autobús. Ambos tienen un billete de avión a México desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para el próximo lunes.

Otro viajero, José Enrique, de 28 años, tenía el tren a las 12,30 horas. Su objetivo es llegar a Madrid este miércoles, porque tiene que volar a Argentina, su país natal. Ha relatado que el vuelo parte "esta misma noche" y que en caso de no conseguir billete de autobús, no puede permitirse los precios de otras conexiones.

José Enrique ha mostrado a Europa Press que el servicio de VTC ha pedido "hasta mil euros" durante esta mañana para el trayecto Málaga-Madrid por carretera.