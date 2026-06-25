La colección Biblioteca Popular Malagueña de la Diputación recoge en un libro la historia del barrio de El Palo - DIPTUACIÓN

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de ediciones de la Diputación de Málaga ha editado el libro 'Curiosidades Paleñas' de los autores y vecinos de El Palo, Joaquín Ruano y Manuel López. Se trata del número 117 de la colección Biblioteca Popular Malagueña de la institución provincial, dedicada a la difusión de trabajos de investigación realizados sobre la provincia de Málaga y Andalucía.

La vicepresidenta y diputada responsable del Cedma, María Francisca Caracuel, ha presentado junto a sus autores esta publicación que, con un enfoque cercano y divulgativo, realiza exhaustivo estudio del barrio paleño, con la intención de plasmar el patrimonio inmaterial que envuelve a cada uno de sus rincones y habitantes a lo largo de su historia.

Lo hace a través de testimonios y anécdotas de la memoria colectiva de sus vecinos y a partir también de un exhaustivo estudio a partir de documentos y prensa, ofreciendo de esta manera una valiosa aproximación a su pasado y presente.

"Este libro habla del alma, historia y de la vida de una de las barriadas más populares de Málaga", ha afirmado Caracuel, que ha dado la bienvenida a los asistentes a la rueda de prensa, algunos de los protagonistas de esta publicación, como Francisco Olmo, el barbero. "Los barberos eran centros sociales, donde se hacía vida y barrio", ha señalado la vicepresidenta.

También ha dado la bienvenida al presidente del Palo F.C Antonio Jiménez; a Fernando Negro, un pintor que desciende de El Sardina, el primer espetero del barrio; a Lola López, hija del último jefe de estación; al aficionado al flamenco Rafael Flamenco, al antiguo alumno de San Estanislao de Kostka Luis Podadera López-Ballesteros y a Concha Vera, vecina paleña.

Caracuel ha incidido en la importancia de esta publicación que es complementaria a la transmisión oral, y Joaquín Ruano, descendiente de una familia que se instaló en El Palo llegados de Canillas de Aceituno y de Sedella, ha explicado que la idea de este libro surge de un grupo de vecinos muy ilusionados con la historia de este barrio y la necesidad de plasmar las fotografías que fue haciendo a lo largo de los años y datos que ha ido recopilando a través de personas, como el archivero de La Catedral o las escrituras del colegio de San Estanislao de Kostka, que le llevó ocho meses estudiar.

'Curiosidades Paleñas', por tanto, es una obra que contribuye a la conservación y difusión del patrimonio cultural malagueño, poniendo el foco en uno de los barrios pesqueros más emblemáticos de la ciudad. Recoge la estrecha relación de sus habitantes con el mar, elemento esencial para comprender el desarrollo social, económico y cultural de este enclave malagueño.

Por su parte, Manuel López ha explicado que el libro recoge historias como cómo se vivió el flamenco, los verdiales y la música en el barrio; quienes fueron los primeros barberos; la historia del tren y la historia real de 'Miguel el de la Sardinas', el que le enseñó a Alfonso XII cómo se comía un espeto.