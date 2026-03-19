La Colección del Museo Ruso celebra su undécimo aniversario con una jornada de puertas abiertas

Fachada del Museo Ruso de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Colección del Museo Ruso conmemorará su undécimo aniversario con una jornada de puertas abiertas el próximo 25 de marzo, coincidiendo con la fecha en que este espacio expositivo abrió sus puertas al público en 2015.

Gestionado por la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, el centro ofrecerá entrada gratuita, visitas guiadas a las 12.00 y a las 17.00 horas y la proyección de la película 'El arca rusa', de Aleksandr Sokurov, en el auditorio.

Actualmente, en la Colección del Museo Ruso se encuentra la exposición 'Anna Pávlova. Una vida sin fronteras', un homenaje a una de las grandes leyendas del ballet. La muestra invita a recorrer la vida y el legado de la bailarina rusa, cuya pasión y talento marcaron la historia de la danza a nivel mundial.

Asimismo, el centro acoge la exposición 'Valery Katsuba. Realismo Romántico I. Fotografías (2000-2025)', un recorrido por 25 años de creación del artista bielorruso. Más de 70 fotografías y varias obras videográficas adentran al visitante en un universo donde el cuerpo, la memoria, el tiempo y la belleza se entrelazan, combinando clasicismo y emoción contemporánea.

A estas propuestas se suma la selección de arte ruso perteneciente a la colección de José María Castañé. Los visitantes podrán además contemplar la nueva intervención artística realizada por la malagueña Cristina Céspedes junto a la escalera de acceso a las exposiciones. La obra, titulada 'Consensus ritualis', es una instalación que reinterpreta el interior del Consejo Europeo y reflexiona sobre el consenso como gesto frágil y profundamente humano.

Además de las visitas guiadas, el 25 de marzo se proyectará en el auditorio 'El arca rusa' (2002), de Aleksandr Sokurov. La película fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2002 y recibió dos nominaciones en los Premios del Cine Europeo del mismo año, en las categorías de mejor director y mejor fotografía.

La proyección tendrá lugar a las 18.00 horas. La entrada será gratuita mediante invitación, que podrá recogerse en la recepción del centro el mismo día a partir de las 16.00 horas.

ONCE AÑOS DE TRAYECTORIA

El 25 de marzo de 2015 abrió sus puertas la Colección del Museo Ruso. A lo largo de estos once años, este espacio expositivo ha afrontado distintos desafíos, como la pandemia de la COVID-19 en 2020 y la invasión de Ucrania en febrero de 2022, que llevó a la devolución de las obras pertenecientes a los fondos estatales rusos.

A pesar de ello, el centro ha mantenido su actividad y su compromiso con la diversidad cultural. A lo largo de estos años, se han presentado exposiciones semipermanentes como 'La dinastía Románov', 'Radiante porvenir. El arte del realismo socialista', 'Santas, reinas y obreras. La imagen de la mujer en el arte ruso' y 'Guerra y paz', entre otras.

Las exposiciones temporales han ofrecido propuestas como 'La época de Diaguilev', 'Chagall y sus contemporáneos rusos', 'Kandinsky y Rusia', 'Pavel Filonov. Testigo de lo invisible', 'Sota de diamantes' y 'Kazimir Malévich'.

Tras la devolución de obras, el centro continuó su labor con proyectos como 'Arte ruso, una mirada inglesa', de la empresaria británica Jenny Green, fallecida en 2023; 'Sputnik. La odisea del Soyuz 2', de Joan Fontcuberta; 'Ausentes', de José Manuel Ballester; o la instalación 'For Sale', de Ilya y Emilia Kabakov. También se han presentado 'Más allá de su tiempo. La aventura de un coleccionista', de José María Castañé, y 'Utopía y vanguardia. Arte ruso en la colección Costakis', entre otras exposiciones.

ACTIVIDADES

La Colección del Museo Ruso organiza diversas actividades a lo largo del año, como ciclos de cine, conciertos, conferencias, presentaciones de libros y encuentros divulgativos.

En el ámbito didáctico se desarrollan talleres familiares en ruso y español, campamentos infantiles durante los periodos vacacionales, talleres para adultos y programas dirigidos a públicos con necesidades especiales.