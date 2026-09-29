Colectivos por la vivienda en Málaga anuncia una nueva movilización para el próximo sábado

Imágenes de la concentración y cena colectiva del Sindicato de Inquilinas bajo el lema ¡Ni una Maricarmen más! Hasta conquistar el derecho a la vivienda. A 28 de septiembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). El decreto ley en materia de vivienda que e - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El movimiento por la vivienda en Málaga ha anunciado una nueva concentración este sábado a las 19,00 horas en la capital para reclamar alquileres indefinidos, una bajada de los precios y el fin de los desahucios.

Así lo ha anunciado este martes el Sindicato de Inquilinas de Málaga y el colectivo 'Un Techo por Derecho' en una atención a los medios desde la Plaza de la Constitución de la capital, donde permanecen decenas de personas acampadas desde este pasado lunes.

Carmela Olmedo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Málaga, ha relatado a Europa Press que "el recorrido de la movilización aún no está cerrado" y que aún "hay muchos detalles por cerrar". Apunta a que son asuntos que se discutirán en la asamblea abierta que se celebrará este martes a partir de las 19,00 en la Plaza de la Constitución, donde también se decidirá "colectivamente si la acampada continúa una noche más".

Desde el Movimiento señalan que las protestas responden a un "hartazgo creciente" ante la dificultad para acceder y permanecer en una vivienda en Málaga, y ante lo que consideran una "falta de respuesta suficiente por parte de las administraciones públicas".

"Lo singular de esta acampada también es que de repente hay vecinas malagueñas en la Plaza de la Constitución, cosa que no pasa simplemente porque es una plaza ya cedida a la especulación hostelera y al turismo. Y esa es la realidad que estamos viviendo en Málaga desde hace ya muchos años", afirma Olmedo.

Respecto al decreto de vivienda aprobado este martes por el Gobierno que paraliza los desahucios hasta 2030, Olmedo ha lamentado que no tenga en cuenta a los desahucios previos. Ha afirmado que "no resuelve en absoluto la situación de la gente que ya está en situación de calle", en este sentido; ha asegurado que "Málaga tiene muchas 'maricármenes'".

Olmedo ha puesto ejemplo casos de desahucios en Málaga, "como los de Tita Mari, Elvira, Mariló y María Teresa, que es mayor y está enferma". "Estamos hablando de que han tirado a la calle a mujeres muy mayores, con familias a cargo, menores a cargo, mayores a cargo, enfermedades crónicas. Es una barbaridad", ha lamentado.

Ha alertado también de situaciones similares con un riesgo inminente: "Ahora tenemos ahí a Reme, compañera de Techo por Derecho, que está amenazada de desahucio con tres menores, sin alternativa de habitación".

En ese sentido, y tras la aprobación del decreto, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Málaga ha instado a seguir con las protestas.

"Creemos que lo que se ha conseguido se ha conseguido por la movilización popular que ha habido esta semana, y por eso llamamos a seguir estando en la calle, a que nos acerquemos a las asambleas y acampadas que haya en nuestra ciudad, seguimos en la Plaza de la Constitución y hace falta que venga mucha gente", ha concluido.