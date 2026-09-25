El Colegio de Arquitectos de Málaga celebrará en octubre su 17 Semana de la Arquitectura con visitas guiadas gratuitas

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero, y la decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara en la presentación de la XVII edición de la Semana de la Arquitectura - COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga (COA Málaga) celebrará la XVII edición de la Semana de la Arquitectura del próximo 2 al 9 de octubre. El programa reunirá diferentes actividades gratuitas de carácter cultural, entre ellas rutas y visitas guiadas a edificios explicadas por sus autores, con el propósito de acercar la arquitectura a la sociedad y poner en valor el patrimonio arquitectónico de la provincia de Málaga.

La programación, que cuenta con la colaboración de diversas instituciones, empresas y colegiados de la institución malagueña, se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Málaga con la participación de la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, y la decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara.

Además, en la presentación se ha dado a conocer el cartel anunciador de esta edición, creado por la diseñadora visual Alicia Isabel Jiménez Gómez, ganadora del concurso convocado por el COA Málaga.

Como cada año, la Semana de la Arquitectura se desarrolla en torno al Día Mundial de la Arquitectura, que este año se celebrará el lunes 5 de octubre.

La Unión Internacional de Arquitectos (UIA) ha escogido como tema 'La vivienda es un derecho. ¡Construyámoslo!', un lema que enlaza con una de las líneas de acción prioritarias del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (Cscae), que sitúa entre sus objetivos contribuir a dar respuesta a las dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible.

En España, estas dificultades han adquirido las dimensiones de una crisis habitacional, marcada, entre otros factores, por los elevados precios de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda en un contexto de precariedad laboral y pérdida de poder adquisitivo.

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga ha recordado que, como se concluyó en el Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA, celebrado en Barcelona el pasado mes de julio, "la vivienda es un derecho, no un lujo".

En este sentido, ha incidido en que la búsqueda de soluciones "precisa la implicación y el impulso de los poderes públicos, la coordinación de las administraciones y medidas tanto a corto como a medio y largo plazo que partan de amplios consensos".

En su intervención, Gómez de Lara ha manifestado que "abordar la crisis de vivienda requiere enfoques prácticos, sostenibles y adaptados al contexto, así como la aceleración de la renovación del parque de edificios existente" y ha destacado la importancia de la colaboración de la iniciativa privada y de los profesionales, "con la calidad como base de un bienestar duradero".

VISITAS, RUTAS Y DOCOMOMO

La Semana de la Arquitectura 2026 acercará un año más la arquitectura a la ciudadanía a través de un programa de visitas guiadas, rutas, actividades y encuentros que permitirá conocer distintos edificios y espacios de Málaga. Las inscripciones para participar se abrirán este próximo martes a las 10,00 horas en la de COA Málaga.

La programación incluye visitas guiadas por los arquitectos responsables a edificios y proyectos galardonados en los Premios Málaga Arquitectura 2026, como la Facultad de Turismo; Casa Cantal, en Rincón de la Victoria; Oceanika Coliving, en Torremolinos; Kiosquito y Funker Hostel, así como recorridos por otros espacios vinculados a la arquitectura malagueña.

También habrá visitas a otras intervenciones junto a sus autores, como la renaturalización de la Casa Patio 2.12 mediante elementos cerámicos evapotranspirativos y la Residencia de Adultos y Gravemente Afectados de Adipa (Asociación en pro de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Antequera y comarca), entre otras.

Asimismo, se contemplan itinerarios como el del Catálogo de Pinturas Murales de Málaga y la visita al Museo Revello de Toro para conocer la rehabilitación de la antigua casa taller de Pedro de Mena para su uso museístico, dos propuestas reconocidas con un accésit en los Premios Málaga Arquitectura 2026.

Además de las visitas y las rutas, habrá otro tipo de actividades, como el taller familiar 'Arquitectura que cuida el planeta', organizado en colaboración con Arquieduca, que tendrá lugar el sábado 3 de octubre, de 11,30 a 13,00 horas, en el Colegio de Arquitectos. Dirigido al público infantil de entre cinco y 12 años, acompañado de un adulto, propone aprender, dibujar, observar, crear y construir maquetas de arquitecturas respetuosas con el medioambiente y con todos los seres que lo habitan.

El viernes 9 de octubre se celebrará en la sede del COA Málaga una conferencia titulada 'Acumulando conocimientos: caso Viera y Clavijo', impartida por el arquitecto tinerfeño Fernando Menis, que abordará el proyecto de rehabilitación y transformación del histórico Parque Viera y Clavijo, ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

Por último, el edificio de viviendas conocido como 'Desfile del amor', situado en el paseo de Reding, recibirá el 2 de octubre la placa de la Fundación Docomomo Ibérico que acredita su valor patrimonial, tras haber sido designado por el Colegio de Arquitectos de Málaga como ejemplo paradigmático de la arquitectura moderna.

A continuación, el arquitecto Ángel Asenjo acompañará a los participantes en un recorrido por el inmueble fácilmente reconocible para los malagueños, al albergar en sus bajos la popular cafetería 'Flor'. El edificio fue diseñado por el arquitecto José Joaquín González Edo entre 1932 y 1935 y ocupa media manzana entre el paseo de Reding y las calles Cervantes y Fernando Camino.